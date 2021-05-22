Ampute futbolun merkezi Türkiye

Ampute Futbol Dünya Şampiyonası, 2022 Ekim'de Türkiye'de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te dün başlayan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin açılışında yaptığı konuşmasında müjdeyi verdi. Kasapoğlu, "Ampute Futbol ŞampiyonlarLigi'ne Gaziantep'te ev sahipliğiyapıyoruz. 2022 yılı ekimayında da Ampute FutbolDünya Şampiyonası'nıTürkiye'de gerçekleştireceğiz.Bunun müjdesini de sporcamiamızla paylaşmak istiyorum,şimdiden hayırlı olmasınıdiliyorum" ifadelerini kullandı. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Matheus Vildajk ise "Gaziantep'te güzel bir seremoniyle başladığımız bu organizasyon umarım aynı güzellikle tamamlanacak" dedi.