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Giriş Tarihi: 22.5.2021

Ampute futbolun merkezi

Ampute futbolun merkezi Türkiye
Ampute Futbol Dünya Şampiyonası, 2022 Ekim'de Türkiye'de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te dün başlayan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin açılışında yaptığı konuşmasında müjdeyi verdi. Kasapoğlu, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz. 2022 yılı ekim ayında da Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de spor camiamızla paylaşmak istiyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Matheus Vildajk ise "Gaziantep'te güzel bir seremoniyle başladığımız bu organizasyon umarım aynı güzellikle tamamlanacak" dedi.

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Ampute futbolun merkezi Türkiye
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