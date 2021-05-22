Bordalas Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un basın toplantısının ardından teknik direktörlük konusunda belirsizlik sürüyor... Sarılacivertli taraftarlar,Ancak İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İnternet sitesi Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgilendiğini yazdı. Sitenin haberine göre, Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımları da temasta.57 yaşındaki çalıştrıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı.Bordalas'ın yakaladığı puan ortalaması ise 1.46 olarak kayıtlara geçti.Şampiyonluk kutlamasındaki "Gidiyorum" şarkısıyla Beşiktaş'a veda eden Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe cephesinden, 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyeceği yönünde sinyaller gelirken, menajeri Ahmet Bulut ısrarla yurt dışını işaret ediyor. Lille'in, Burak Yılmaz'ın tavsiyesiyle Dorukhan'ı kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.Westerlo'daki sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye geri dönen genç kaleci Berke Özer'le ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.Ancak Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyle yola devam etmek istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi, Berke ile yeni sözleşme imzalayıp uzun vadeli hedeflere yönelmek. Genç kaleci, 2018 yaz transfer döneminde 2.5