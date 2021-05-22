Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bordalas Fenerbahçe’ye
Giriş Tarihi: 22.5.2021

Bordalas ’ye

VOLKAN DEMİR
Bordalas Fenerbahçe’ye

2016’dan bu yana Getafe’nin teknik adamı olan 57 yaşındaki ile sadece F.Bahçe değil Valencia ve Olympiakos’un ilgilendiği de haberde yer aldı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un basın toplantısının ardından teknik direktörlük konusunda belirsizlik sürüyor... Sarılacivertli taraftarlar, son 10 maçta takımı yöneten Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda teknik direktörlük görvini sürdürmesini bekliyor. Ancak İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İnternet sitesi Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgilendiğini yazdı. Sitenin haberine göre, Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımları da temasta. 2016'dan bu yana Getafe'nin hocalığını yürüten 57 yaşındaki çalıştrıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı. 83 kez galibiyet sevinci yaşayan tecrübeli teknik adam, 59 beraberlik ve 69 mağlubiyet aldı. Bordalas'ın yakaladığı puan ortalaması ise 1.46 olarak kayıtlara geçti.

DORUKHAN BİLMECESİ
Şampiyonluk kutlamasındaki "Gidiyorum" şarkısıyla Beşiktaş'a veda eden Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe cephesinden, 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyeceği yönünde sinyaller gelirken, menajeri Ahmet Bulut ısrarla yurt dışını işaret ediyor. Lille'in, Burak Yılmaz'ın tavsiyesiyle Dorukhan'ı kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.

BERKE'DE ÖNCELİK YENİ SÖZLEŞME
Westerlo'daki sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye geri dönen genç kaleci Berke Özer'le ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Menajerini değiştiren Berke'nin Atletico Madrid ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyle yola devam etmek istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi, Berke ile yeni sözleşme imzalayıp uzun vadeli hedeflere yönelmek. Genç kaleci, 2018 yaz transfer döneminde 2.5

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Partili başkanın çıplak fotolu yasak aşk skandalında son dakika: Kanlı pusu!
Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evleniyor! Murat Gezer düğüne günler kala nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybetmişti...
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 21 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak'ın listesi belli oldu! Mustafa Cengiz'e yakın isim...
Cristiano Ronaldo efsanesi olduğu takıma geri dönüyor! İlk temas kuruldu…
SON DAKİKA: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Nereler açık olacak, yasaktan kimler muaf olacak? İşte tüm detaylar...
Yeniden yapılandırma müjdesi! Yeni torba yasa Meclis'te
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım
Meteoroloji Uzmanı tarih verdi! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Dolu ve hortum geliyor...
Esnafa destek paketi 22 Mayıs: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bordalas Fenerbahçe’ye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA