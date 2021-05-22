Bordalas Fenerbahçe’ye

2016’dan bu yana Getafe’nin teknik adamı olan 57 yaşındaki Jose Bordalas ile sadece F.Bahçe değil Valencia ve Olympiakos’un ilgilendiği de haberde yer aldı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un basın toplantısının ardından teknik direktörlük konusunda belirsizlik sürüyor... Sarılacivertli taraftarlar, son 10 maçtatakımı yöneten Emre Belözoğlu'nunyeni sezonda teknik direktörlükgörvini sürdürmesini bekliyor. Ancak İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İnternet sitesi Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgilendiğini yazdı. Sitenin haberine göre, Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımları da temasta. 2016'dan bu yana Getafe'nin hocalığınıyürüten 57 yaşındaki çalıştrıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı. 83 kez galibiyet sevinci yaşayan tecrübeliteknik adam, 59 beraberlik ve69 mağlubiyet aldı. Bordalas'ın yakaladığı puan ortalaması ise 1.46 olarak kayıtlara geçti.
DORUKHAN BİLMECESİ
Şampiyonluk kutlamasındaki "Gidiyorum" şarkısıyla Beşiktaş'a veda eden Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe cephesinden, 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyeceği yönünde sinyaller gelirken, menajeri Ahmet Bulut ısrarla yurt dışını işaret ediyor. Lille'in, Burak Yılmaz'ın tavsiyesiyle Dorukhan'ı kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.
BERKE'DE ÖNCELİK YENİ SÖZLEŞME
Westerlo'daki sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye geri dönen genç kaleci Berke Özer'le ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı. Menajerini değiştiren Berke'nin AtleticoMadrid ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyle yola devam etmek istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi, Berke ile yeni sözleşme imzalayıp uzun vadeli hedeflere yönelmek. Genç kaleci, 2018 yaz transfer döneminde 2.5