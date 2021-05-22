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Giriş Tarihi: 22.5.2021 21:26 Son Güncelleme: 22.5.2021 21:26

hazırlıkları sürüyor, takımdan ayrı çalıştı

DHA
EURO 2020 hazırlıkları sürüyor, İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

'de A Grubu'nda mücadele edecek , şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Ay Yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Milli Takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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EURO 2020 hazırlıkları sürüyor, İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
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