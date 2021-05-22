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Giriş Tarihi: 22.5.2021

ile asla sözleşme uzatmam çıkıp özür dilerse görüşebiliriz

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmam çıkıp özür dilerse görüşebiliriz

Başkanı ’den ’e sert sözler: "Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Yusuf yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi." "Artık nasıl teknik direktörlük yapacaksınız? Biz düşmanız! Biz Brutus mü oluyoruz? Sen nasıl çalışırsın? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı." "Siz hem yargıç hem savcı hem de basın sözcüsü olup hüküm verirseniz olmaz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün tarihi bir toplantı yaptı. Fatih Terim'i yaylım ateşine tutan Cengiz'in açıklamaları şöyle: "Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum. Bazı haberler çıktı, bizi kulübe çağırmış diye… 'Fatih hoca bizi kulübe çağırıyor ve kendinize sahip olun' diyor. O zaman bizim kişiliğimiz yok! Ben Terim'in yanında değilim. G.Saray'a çok büyük hizmetler yaptı. Geçmiş hizmetleri için teşekkürler. Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Çıkar özür diler, yanlış anlaşıldım diye söyler, o zaman konuşuruz. Ben hocanın yerinde olsam arar 'başkanım böyle bir şey dediniz mi?' diye sorarım. Siz hem yargıç hem savcı hem de basın sözcüsü olup hüküm verirseniz olmaz. Abdurrahim'e (Abdurrahim Aybayrak) 'Yönetim için bir şeyler söyleyeceğim, izleyin' demiş. Abdurrahim de 'Yapma etme' demiş...

BANA DİREKT DÜŞMAN DEDİ
"Fatih hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Yusuf (Yusuf Günay) yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Sonra doğrudan beni hedef alıp düşman dedi. Düşmanız ya. Nasıl hocalık yapacaksınız? Biz Brutus mü oluyoruz? Sen nasıl çalışırsın? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı."

'BU BEYİNSİZ NE YAPIYOR' DİYE KAPIDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ
"Var olasın sevgili hocam, etkili konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Beynimde 2 şey daha çıkmış. Yaptıkların netice veriyor. Sayende yeniden kemoterapi görüyorum. Neden yapıyorsun be sevgili hocam! Bir kere geçmiş olsuna gelmedin. Oğluma 'Hep senin için oynayacağız' demişsin. 8 kere yenildik... Bir kere geleydin, vallahi bekledim. Sadece beyin ameliyatımdan sonra kapıdan 'Bu beyinsiz ne yapıyor' der gibi kapıdan 'geçmiş olsun' sözünü kullandın."



BAŞKANLIĞI BIRAKTI ARTIK ONURSAL BAŞKAN!
Cengiz, Terim'i hedef alan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi genel kurul seçti. Sen G.Saray genel kuruluna hakaret ediyorsun. Senin başka yetkin yok. Bıraktı başkanlığı! Onursal başkan gibi konuşuyor. Gelecek yönetimlere sesleniyor, 'Cebinizde para varsa gelin' diyor. Sadece bana ayar çekmiyor onursal başkan... Gelecek adaylara da ayar çekiyor. Ben 4 adayın yerinde olsam 'Sen kimsin' derim."

YENİ HOCA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
"Yeni teknik direktör için bütün çalışmalar devam ediyor. Abdurrahim Albayrak Florya'da. Albayrak bir ara istenmeyen adamdı. Hiç problem yok bizim açımızdan. Taraftar emin olsun, bize güvensinler. Kişileri değil G.Saray'ı tutsunlar. Kırmızı çizgimiz Galatasaray'dır."

G.SARAY BAŞKANIYKEN ÖLMEK İSTİYORUM
Adaylık konusuna da değinen başkan Cengiz şu mesajları verdi: "Benim yönetimimdeki isimlerden biri aday olursa desteklerim. Benim isteğim G.Saray başkanı olarak ölmek. İnşallah öyle de olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim. Ben savaş adamıyım. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a teklif yaptım. Ciddi bir kapanma geçiriyoruz, bu seçim de iptal olabilir. Zorunlu dönemlerde yönetimde 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor bu önemli. Mevcut adayların kulübe zarar verme, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan destek görürsem, kararımı gözden geçiririm."

REAL MADRİD VE PSG MAÇLARINDAN UTANDIM
"Bu seçim bir tercih seçimi olmayacak. G.Saray kendini test edecek. G.Saray vefakâr mı? Nankör mü, teşekkür mü eder? G.Saray kendi kendini test edecek. Benim desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım."

AĞLAMAKTAN İÇERİ GİRMEDİM
"Real Madrid ve PSG maçlarında ağlamaktan içeri girmedim. Taraftardan utandım. Biz bunu hak etmedik. Florentino Perez asil bir adam. Bir tek gole bile sevinmedi. Biz kaybettiğimizde ya orta saha yoktu, ya defans yoktu, ya savunma yoktu… Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık!"

ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYORLAR
"Adaylar benim seçime girmeyeceğimi görünce şark kurnazlığı ile fırsat değerlendiriyorlar. Listeleri yarım yarım. Düzeltsinler diye zaman da verdik. Işın Çelebi son anda adaylığını koydu. Aynı adamları almışlar listelerine, alınan bazılarının haberleri bile yok. Disiplin suçu işleyenler var onları disipline vermedik bile."

PARALARI NİJERYA HÜKÜMETİ Mİ VERDİ!
"Sayın Ünal Aysal başkanlık döneminde çok başarılıydı. Görevde kaldığı sürede 28 kupa kazandı. Biz 30 kupa kazandık. Birini Igor Tudor'un takımıyla yaptınız diyorlar. Birini hocamız yaptı, bizim hiç katkımız yok. Paraları Nijerya hükümeti mi verdi..."

TFF'NİN F.BAHÇE KARARINI BEKLİYORUM
"TFF'nin yönetiminde değerli üyeler var. Şimdi bekleyen bir karar var (F.Bahçe'nin şampiyonluk sayısı başvurusu). Onu çok bekliyorum. Dürüst insanlar var. Onların ilan etmesi gerekir bir kulübün başvurusunu. Benim sabrım taşıyor. Stat isim hakkını 1 yıl için uzattık. Kuruşa ihtiyacımız var. Yeni yönetim rahat hareket etsin diye. Bunu bile anlamıyorlar. Erkek basketbolunda sponsorumuz yok. G.Saray camiasına yazıklar olsun. Kaç kişiye gittiğimizi biz biliyoruz."

1.4 MILYAR TL KEFALETE IMZA ATTIK
"Yönetim olarak kulübe 1.4 milyar TL'lik kefalet verdik. Hanım öğrendi, Allah var oğlum bir şey demedi. Eski yönetimlerden inanılmaz faizler vardı. Faktoringe imza atan Dursun Özbek'ten 20 milyon dolara yakın borç vardı. Şahsi kefalet verip hemen onu kapattık. Hepimiz kefaletler verdik. Her ay Abdurrahim'le cebimizden 200-300 bin harcamamız var. Ayvayı yedik! Hanım bu bölümleri iyi izliyor. 'Bize 5 kuruş vermiyorsun, kulübe veriyorsun' diyecek. Başkan olacaklar ceplerini hazırlasınlar. Bodrum'da yazlığım vardı, onu sattık mecbur kaldık. Hanım da kızdı 'hani üstüme yapacaktın' diye."

İŞTE KEFALET LİSTESİ
Mustafa Cengiz: 786 milyon TL
Abdurrahim Albayrak: 456 milyon TL
Yusuf Günay: 330 milyon TL

HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ
"Florya'da imarı çok iyi hale getirdik. Hükümetimiz sağ olsun Florya konusunda bize yardımcı oldu. Çoğu başka takımı tutuyor ama bu destek bizim değerimizi gösterir. İnşallah yeni yönetimler iyi proje yapacak. Kemerburgaz'da boyum kadar köpekler vardı, içeri bile giremiyorduk. Madenci ruhsatı almışlar, TBMM'de olsa içeri giremezsiniz. Yasayı değiştirdiler, 2.5 sene sürdü. Binali Yıldırım'a teşekkür ederiz."

BANA ACIYANA ACIRIM
"Ben dün gece hastanede yattım. Vitamin yüklediler, öyle buraya çıktım. Yeni bir tedavi turuna girdim, 6 gündür baş ağrısı çekiyorum. Şerefsizim bana acıyana acırım. İnsanın vadesi vardır, ne zaman gelir bilinmez."

CENGİZ'DEN KISA... KISA...
Ligde 21 kulüp olması bir rezalet. Benim suçum yok orada. Suçlular belli.
Başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. İstasyonlara o bakıyor. O da yönetime girse bizi bir günde bitirirler.
İnsan bir noktaya kadar dayanıyor. Türker Arslan'ın cenazesinde Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok kötü bakmışlar… Muhaliflerin liseli kanadı…
Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, spor kulübü G.Saray'dır. Hem dünyada hem Türkiye'de.
Bazen keşke ben de trol hesaplar yapsaydım diyorum. Veririm 10 bin, veririm 3 bin olur!
Terim'in bize bakış açısı; o üst başkan gibi, biz tedarikçi gibiyiz.

BURAK ELMAS'TAN MESAJ: MUKAVELEYİ İPTAL EDERİZ!
G.Saray'da başkan adaylarından Burak Elmas sosyal medya hesabından başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi. Elmas, "Yeni yönetim seçilene kadar göreve geçici olarak devam edecek kişiler yeni bir teknik direktör ile anlaşırsa, seçildiğimizde ilk iş mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Sezon planlaması, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır."

TOPLANTI ANALİZİ / MURAT ÖZBOSTAN
Cengiz başarılıdır... Terim devam eder...
Çok uzun bir toplantı oldu.. Sayın Başkan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve geceyi hastanede geçirip oradan stada geçeceğini dün yazmıştım. Kendisi de bunu açıkladı. Aslında doktorlar böyle bir toplantı yapmasına da sıcak bakmamış. Başkan kendini anlatmak, dertleşmek istemiş ki toplantıyı oldukça uzun tuttu. Son bölümlerde oldukça yoruldu. Yanlış hatırladığı şeyler oldu. Özürler diledi... Normal karşılamak lazım. Bana kalsa böyle canlı bir toplantı yapmazdım. Mustafa Cengiz, Galatasaray'da başarılı işlere imza atmış bir başkandır. Birçok kez hakkının verilmediği ve geldiği günden beri hedefte olduğunu söyledi. Yüzde yüz haklı... Şampiyon olduğu gün bile hakaretlere uğradı. Bu, Galatasaray camiasının bir ayıbıdır... 786 milyon TL bir rakamın altına imzayı herkes atmaz... Duygusal bir toplantı oldu. Yıllarca da unutulmayacak, hafızalarda kalacak sözler sarf etti... Fatih Terim ile başkan arasındaki gerilim 2 yıldır var. İki taraf için de bardak taşmıştı. Sözleşmedeki opsiyon maddesinin uzamasını kimse beklemiyordu. Bir ay sonra seçim var. Ki olursa... Bir yanda da yeni sezon hazırlıkları... Fatih Terim özür dilemez. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Yani 1 Haziran itibariyle Galatasaray'ın hocası yok... Haziran ayında yeni bir teknik adam gelse bile seçim sonrası yeni başkan tekrar Fatih Terim'le anlaşır. Gelene de zor gidene de... Zaten bu şartlarda da kimse teknik adamlık görevine gelmez...

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