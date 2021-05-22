Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmam çıkıp özür dilerse görüşebiliriz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün tarihi bir toplantı yaptı. Fatih Terim'i yaylım ateşine tutan Cengiz'in açıklamaları şöyle: "Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum. Bazı haberler çıktı, bizi kulübe çağırmış diye…diyor. O zaman bizim kişiliğimiz yok!G.Saray'a çok büyük hizmetler yaptı. Geçmiş hizmetleri için teşekkürler.Ben hocanın yerinde olsam arardiye sorarım. Siz hem yargıç hem savcı hem de basın sözcüsü olup hüküm verirseniz olmaz. Abdurrahim'e (Abdurrahim Aybayrak)demiş. Abdurrahim dedemiş..."Fatih hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Yusuf (Yusuf Günay) yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Sonra doğrudan beni hedef alıp düşman dedi.O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı.""Var olasın sevgili hocam, etkili konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Beynimde 2 şey daha çıkmış. Yaptıkların netice veriyor. Sayende yeniden kemoterapi görüyorum. Neden yapıyorsun be sevgili hocam! Bir kere geçmiş olsuna gelmedin. Oğluma 'Hep senin için oynayacağız' demişsin. 8 kere yenildik... Bir kere geleydin, vallahi bekledim. Sadece beyin ameliyatımdan sonra kapıdander gibi kapıdansözünü kullandın."Cengiz, Terim'i hedef alan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi genel kurul seçti. Sen G.Saray genel kuruluna hakaret ediyorsun. Senin başka yetkin yok. Bıraktı başkanlığı! Onursal başkan gibi konuşuyor. Gelecek yönetimlere sesleniyor,diyor. Sadece bana ayar çekmiyor onursal başkan..."Yeni teknik direktör için bütün çalışmalar devam ediyor. Abdurrahim Albayrak Florya'da. Albayrak bir ara istenmeyen adamdı.Adaylık konusuna da değinen başkan Cengiz şu mesajları verdi: "Benim yönetimimdeki isimlerden biri aday olursa desteklerim.Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim. Ben savaş adamıyım. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a teklif yaptım.Zorunlu dönemlerde yönetimde 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor bu önemli. Mevcut adayların kulübe zarar verme, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan destek görürsem, kararımı gözden geçiririm.""Bu seçim bir tercih seçimi olmayacak. G.Saray kendini test edecek. G.Saray vefakâr mı? Nankör mü, teşekkür mü eder?"Real Madrid ve PSG maçlarında ağlamaktan içeri girmedim. Taraftardan utandım. Biz bunu hak etmedik. Florentino Perez asil bir adam. Bir tek gole bile sevinmedi."Adaylar benim seçime girmeyeceğimi görünce şark kurnazlığı ile fırsat değerlendiriyorlar. Listeleri yarım yarım. Düzeltsinler diye zaman da verdik. Işın Çelebi son anda adaylığını koydu.Disiplin suçu işleyenler var onları disipline vermedik bile.""Sayın Ünal Aysal başkanlık döneminde çok başarılıydı. Görevde kaldığı sürede 28 kupa kazandı. Biz 30 kupa kazandık. Birini Igor Tudor'un takımıyla yaptınız diyorlar. Birini hocamız yaptı, bizim hiç katkımız yok. Paraları Nijerya hükümeti mi verdi...""TFF'nin yönetiminde değerli üyeler var. Şimdi bekleyen bir karar var (F.Bahçe'nin şampiyonluk sayısı başvurusu). Onu çok bekliyorum. Dürüst insanlar var. Onların ilan etmesi gerekir bir kulübün başvurusunu. Benim sabrım taşıyor. Stat isim hakkını 1 yıl için uzattık. Kuruşa ihtiyacımız var. Yeni yönetim rahat hareket etsin diye. Bunu bile anlamıyorlar. Erkek basketbolunda sponsorumuz yok. G.Saray camiasına yazıklar olsun. Kaç kişiye gittiğimizi biz biliyoruz.""Yönetim olarak kulübe 1.4 milyar TL'lik kefalet verdik. Hanım öğrendi, Allah var oğlum bir şey demedi.Faktoringe imza atan Dursun Özbek'ten 20 milyon dolara yakın borç vardı. Şahsi kefalet verip hemen onu kapattık. Hepimiz kefaletler verdik.Ayvayı yedik! Hanım bu bölümleri iyi izliyor.diyecek. Başkan olacaklar ceplerini hazırlasınlar.786 milyon TL456 milyon TL330 milyon TL"Florya'da imarı çok iyi hale getirdik. Hükümetimiz sağ olsun Florya konusunda bize yardımcı oldu. Çoğu başka takımı tutuyor ama bu destek bizim değerimizi gösterir. İnşallah yeni yönetimler iyi proje yapacak. Kemerburgaz'da boyum kadar köpekler vardı, içeri bile giremiyorduk."Ben dün gece hastanede yattım. Vitamin yüklediler, öyle buraya çıktım.Şerefsizim bana acıyana acırım. İnsanın vadesi vardır, ne zaman gelir bilinmez."Ligde21 kulüp olması bir rezalet. Benim suçum yok orada. Suçlular belli.Başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. İstasyonlara o bakıyor.İnsan bir noktaya kadar dayanıyor. Türker Arslan'ın cenazesinde Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok kötü bakmışlar…Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, spor kulübü G.Saray'dır. Hem dünyada hem Türkiye'de.Bazen keşke ben de trol hesaplar yapsaydım diyorum.Terim'in bize bakış açısı; o üst başkan gibi, biz tedarikçi gibiyiz.G.Saray'da başkan adaylarından Burak Elmas sosyal medya hesabından başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi. Elmas, "Yeni yönetim seçilene kadar göreve geçici olarak devam edecek kişiler yeni bir teknik direktör ile anlaşırsa, seçildiğimizde ilk iş mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Sezon planlaması, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır."Çok uzun bir toplantı oldu.. Sayın Başkan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve geceyi hastanede geçirip oradan stada geçeceğini dün yazmıştım. Kendisi de bunu açıkladı. Aslında doktorlar böyle bir toplantı yapmasına da sıcak bakmamış. Başkan kendini anlatmak, dertleşmek istemiş ki toplantıyı oldukça uzun tuttu.Yanlış hatırladığı şeyler oldu. Özürler diledi... Normal karşılamak lazım. Bana kalsa böyle canlı bir toplantı yapmazdım.Birçok kez hakkının verilmediği ve geldiği günden beri hedefte olduğunu söyledi.Bu, Galatasaray camiasının bir ayıbıdır... 786 milyon TL bir rakamın altına imzayı herkes atmaz...Yıllarca da unutulmayacak, hafızalarda kalacak sözler sarf etti... Fatih Terim ile başkan arasındaki gerilim 2 yıldır var.Bir ay sonra seçim var. Ki olursa... Bir yanda da yeni sezon hazırlıkları... Fatih Terim özür dilemez. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Yani 1 Haziran itibariyle Galatasaray'ın hocası yok...