Finalin adı konuluyor

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler bugünkü maçlarla ortaya çıkacak. Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olanİstanbulspor, rakibiylebugün 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Diğer eşleşmede Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Altınordu,rövanşta rakibiyleSamsun Yeni 19 MayısStadı'nda oynayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak.