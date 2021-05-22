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Giriş Tarihi: 22.5.2021

Finalin adı konuluyor

Finalin adı konuluyor
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler bugünkü maçlarla ortaya çıkacak. Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle bugün 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Diğer eşleşmede Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Altınordu, rövanşta rakibiyle Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak.

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Finalin adı konuluyor
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