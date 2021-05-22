Gelemeyenler kendine kızsın!

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, kadro tercihi için net konuştu: “Alınmayan oyuncunun üzülmesi normal ama davranışında çirkinlik varsa bunu ona yakıştırmam. Aldıklarım kendine teşekkür etsin, alamadıklarım kendine kızıp işini yapsın.”
EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da olan Ay-Yıldızlı takımınhocası Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşüreceklerini hatırlatıp, oyuncuların üzerinden açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı'nakonuşan Güneş, şunları söyledi:
"Kim 26'ya girer, kim girmez şu anda söyleyemem ama tüm oyunculara bakacağız. Çok mevkili oyuncuları düşünebiliriz. Mesela Dorukhan, orta sahanın yanında sol bekte de kesici olabilir. Sol bekteUmut ve Rıdvan var. Oraya bir şey düşünmemizgerekecek. Serdar Dursun ile dolaylı yoldan, yakınlarıyla görüştük. Kenan ve Serdar aynı ligde oynuyor. Orada gol atan oyunculardan biri. Başarısını önemsiyorum ama Kenan Karaman'ı kullandığımız için şu andaonu düşünüyorum... İleride Serdar Dursun olur mu konuşulabilir. Onu alıp bekletecekolsam, Adem Büyük veya MuhammetDemir'i de alıp bekletirdim."
"BURAK'IN DEĞERİ 5 DEĞİL 50 OLMALIYDI"
"Alınmayan oyuncunun üzülmesini normal karşılarım ama davranışında çirkinlik varsa bunu yakıştırmam. Kendi karakterini gösterir. Mesela Burak Yılmaz.. Başarılı insanların hikâyelerini güzel anlatmak lazım. Burak'ı alıp oynatmadığımdada ona birşeyler öğrettim. Herkesinkendi işini yapmalı. Ben kimseyisevdiğim için oynatmadım. Gelen kendine teşekkür etsin, gelemeyen de kendine kızsın. Burak'ın hikâyesini kendisi için değil, gelecekte onu geçecek futbolcular için yazmak lazım. Nereden gelip nereye gittiğini anlatmamız lazım. Burak her geçen gün kendisine yeni şeyler kattı. Futbol başarı ister. Bizde başarıda şampiyonluktan geçer. Başarılı olmayanıkimse istemez. Burak'ın bugün değeri 5 ise bence 50 olmalıydı."
"SERGEN'İN BAŞARISINA ŞAŞIRMADIM"
"Ligimizde iyi hocalar ve oyuncular var ama kazanmayı düşünürken oyun temposunun düşük olması olumsuz. Bu tempoyu yükseltmemiz lazım. Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Büyük takımların başındaysanız zaten şampiyonluğa oynamak zorundasınız. Emre Belözoğlu, hırsıylaazmiyle ne iş yaparsa yapsınbaşarılı olur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başladı. Kendisi de büyük marka. Onun da başarılı olacağını düşünüyorum."
GALLER SÜRPRİZ YAPABİLİR
"İtalyakarşı ilk maçta alacağımız galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama yenilsek bile Galler ve İsviçre maçındaki sonuçlarla gruptan çıkabiliriz. Amacımız gruptan çıkmak, iyi futbol oynamak... İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir."