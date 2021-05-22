Gelemeyenler kendine kızsın!

EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da olan30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşüreceklerini hatırlatıp, oyuncuların üzerinden açıklamalar yaptı."Kim 26'ya girer, kim girmez şu anda söyleyemem ama tüm oyunculara bakacağız. Çok mevkili oyuncuları düşünebiliriz. Mesela Dorukhan, orta sahanın yanında sol bekte de kesici olabilir.Serdar Dursun ile dolaylı yoldan, yakınlarıyla görüştük. Kenan ve Serdar aynı ligde oynuyor. Orada gol atan oyunculardan biri. Başarısını önemsiyorum amaİleride Serdar Dursun olur mu konuşulabilir."Alınmayan oyuncunun üzülmesini normal karşılarım ama davranışında çirkinlik varsa bunu yakıştırmam. Kendi karakterini gösterir. Mesela Burak Yılmaz.. Başarılı insanların hikâyelerini güzel anlatmak lazım.Gelen kendine teşekkür etsin, gelemeyen de kendine kızsın. Burak'ın hikâyesini kendisi için değil, gelecekte onu geçecek futbolcular için yazmak lazım. Nereden gelip nereye gittiğini anlatmamız lazım. Burak her geçen gün kendisine yeni şeyler kattı.Burak'ın bugün değeri 5 ise bence 50 olmalıydı.""Ligimizde iyi hocalar ve oyuncular var ama kazanmayı düşünürken oyun temposunun düşük olması olumsuz. Bu tempoyu yükseltmemiz lazım. Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Büyük takımların başındaysanız zaten şampiyonluğa oynamak zorundasınız.Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başladı. Kendisi de büyük marka. Onun da başarılı olacağını düşünüyorum.""İtalyakarşı ilk maçta alacağımız galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama yenilsek bile Galler ve İsviçre maçındaki sonuçlarla gruptan çıkabiliriz. Amacımız gruptan çıkmak, iyi futbol oynamak... İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir."