Güvenini boşa çıkarmadım anne!

Çifte kupalı Beşiktaş’ta ortaya koyduğu performansla transferin gözdesi olan Rosier’den çok özel açıklamalar: İlk kez şampiyon oldum. İki kupa birden kazanmaksa çok özel ve gurur verici. Bugünlere gelmemde büyük desteği olan annemin güvenini boşa çıkarmadığım için de mutluyum
Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı Fransız sağ bek ValentinRosier, başarısı kadar renkli kişiliğiyle de taraftarın sevgilisi oldu. Geride kalan sezonda mevkisinin 1 numarası gösterilen 24 yaşındaki oyuncu ile yaptığımız keyifli sohbette işte öne çıkanlar: İlk şampiyonluğunu ve kupanıkazandın, neler hissediyorsun?
Çok mutluyum. Her zaman iki kupayı birlikte kazanamazsınız. Bu özel bir durum, emeklerimizin karşılığını aldık. Bundan dolayı kendimi gururlu ve keyifli hissediyorum. Umarım devamını da getiririz. Portekiz'de iyi bir dönem geçirmedinancak Beşiktaş'ta kariyer zirvesi yaptın.Neler değişti?
Fransa'da Dijon'da iyi bir sezon geçirmiştim. Sporting'e gidince işler biraz komplikeleşti. Adapte olamadım, bana farklı geldi, uymadı. Beşiktaş'a geldiğimzaman doğrusunu söylemekgerekirse biraz korkum vardı. Beşiktaş'ı tanıyordum ama Türkiye'ye, yaşantıya ve hayatın nasıl olduğuna dair fazla bilgim yoktu. Aynı dili konuştuğum arkadaş grubum var, onlar bana yardımcı oldu. Çabuk adapte oldum. İstanbul bana iyigeldi, ben de Beşiktaş'a iyi geldim. İşin aslısezon başında 'Şampiyon olur muyuz' diyedüşünmemiştim. Başta bocalama dönemimizde vardı. Ama cesaretle, çok çalışarak,üzerine koyarak gittik ve şampiyon olduk.Bu tarif edilemez bir mutluluk.
KULÜPLER ANLAŞIRSA BEŞİKTAŞ'TA KALIRIM Beşiktaş'la sözleşmen sona erdi. Geleceğedair hislerin ve planın neler?
Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Kulüplerbir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursaben de Beşiktaş'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım. Göztepe maçında son düdük çaldığındanasıl duygular yaşadın?
Göztepe maçı için duygu boşalması diyebilirim. Size inanan insanlara karşı sözünüzütuttuğunuzu, güvenini boşa çıkarmadığınızıhissediyorsunuz. Benim bu günlere gelmemde en büyük desteği veren annemdi, onun da güvenini boşa çıkarmadım. Takım olarak size inanan taraftarlarve kulüp için bir şeyler başardığınızıhissediyorsunuz. Bunlar çok büyük bir gurur ve onur. Her maçın hikâyesi çok farklıolur ama en özeli Göztepe maçıydı.
SERGEN YALÇIN ÖĞRETMEN GİBİ Sergen Yalçın sana neler kattı?Çalıştığın hocalara göre farkı nedir?
Sergen Yalçın'ın verdiği en önemli şey öz güven. Sahada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Hangi pozisyonda oynarsanız oynayınorada size bir özgürlük tanıyıp, kendi alanınızıyaratmanıza imkân veriyor. Öz güven ve özgürlüğü birleştirdiğiniz zaman daha fazla performans gösterme fırsatınız oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bir öğretmen gibi bana verdiği öz güven ve saha içerisinde özgürlüklebirlikte, bizi her zaman desteklemesindendolayı. Bence Sergen hocayı diğer hocalardan ayırt eden en önemli özelliği bu.
ABOUBAKAR BİZİM ŞEFİMİZ Aboubakar ile çok eğlenceli görüntülerortaya koydunuz. Onu nasıl anlatırsın?
Herkes iyi anlaşıyor ama Aboubakar, N'Koudou ve benim aramda farklı bir bağ var. Abou'ya şef diyoruz. Çok tecrübeli. Yeri geliyor, evimize kadar gelip anlatıyor. Abou'nun tavırları, onun konuşma tarzı, jestleri, mimikleri çok farklı. Odaya gelip bir şeyleri heyecanla anlatmas ı ya da şakalaşmasına kendimi tutamıyorum gülmekten. Onunla eğlenceli ve keyifli anlar yaşıyorum. Abou'nun her benim yanıma gelişinde, heyecanla bir şeyler anlatmasına çok çok gülüyorum. Tüm anlarımız güzel.
EN İYİ BEN, EN KÖTÜ N'SAKALA GİYİNİYOR Giyimine çok özen gösteriyorsun. Takımda eniyi giyinen ve en kötü giyinen kim?
Takımda en iyi giyinen benim. En kötü giyinen ise N'Sakala. Bazen çok garip şeyler giyinebiliyor. Puantiyeli ayakkabılar falan giyiniyor. Çok rahat grubun en rüküşü N'Sakala diyebilirim.
KISA KISA... İdolü?
Marcelo (Real Madrid) Hayali?
Fransa Milli Takımı'nda oynamak En etkilendiği stat?
Beşiktaş Vodafone Park Türk yemekleri?
Türk yemekleri çok güzel ama yeşillikler konusunda Fransa daha iyi. Takımın enoburu?
N'Sakala. Sürekli bir şeyler yerken görebilirsiniz. Neleri özlüyor?
Annemi, arkadaşlarımı ve sinemaya gitmeyi özlüyorum. Çocukken ne olmakistiyordu?
Babam askerdi. Ben de ya asker ya futbolcu olacaktım. Tanrı'ya şükür futbolcu oldum.
ROSİER'İN EN İYİ 11'İ
Neuer
Cafu
Ramos
Maldini
Marcelo
Vieira
Zidane
Gullit
Ronaldinho
Ronaldo Nazario
Cristiano Ronaldo