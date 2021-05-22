Güvenini boşa çıkarmadım anne!

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı Fransız sağ bekbaşarısı kadar renkli kişiliğiyle de taraftarın sevgilisi oldu. Geride kalan sezonda mevkisinin 1 numarası gösterilen 24 yaşındaki oyuncu ile yaptığımız keyifli sohbette işte öne çıkanlar:Çok mutluyum. Her zaman iki kupayı birlikte kazanamazsınız. Bu özel bir durum, emeklerimizin karşılığını aldık. Bundan dolayıUmarım devamını da getiririz.Fransa'da Dijon'da iyi bir sezon geçirmiştim. Sporting'e gidince işler biraz komplikeleşti. Adapte olamadım, bana farklı geldi, uymadı.Beşiktaş'ı tanıyordum ama Türkiye'ye, yaşantıya ve hayatın nasıl olduğuna dair fazla bilgim yoktu. Aynı dili konuştuğum arkadaş grubum var, onlar bana yardımcı oldu. Çabuk adapte oldum.Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum.Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım.Göztepe maçı için duygu boşalması diyebilirim.Benim bu günlere gelmemde en büyük desteği veren annemdi, onun da güvenini boşa çıkarmadım.Bunlar çok büyük bir gurur ve onur.Sergen Yalçın'ın verdiği en önemli şey öz güven. Sahada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz.Öz güven ve özgürlüğü birleştirdiğiniz zaman daha fazla performans gösterme fırsatınız oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bir öğretmen gibi bana verdiği öz güven veBence Sergen hocayı diğer hocalardan ayırt eden en önemli özelliği bu.Herkes iyi anlaşıyor ama Aboubakar, N'Koudou ve benim aramda farklı bir bağ var. Abou'ya şef diyoruz. Çok tecrübeli. Yeri geliyor, evimize kadar gelip anlatıyor. Abou'nun tavırları, onun konuşma tarzı, jestleri, mimikleri çok farklı. Odaya gelip bir şeyleri heyecanla anlatmas ı ya da şakalaşmasına kendimi tutamıyorum gülmekten. Onunla eğlenceli ve keyifli anlar yaşıyorum. Abou'nun her benim yanıma gelişinde, heyecanla bir şeyler anlatmasına çok çok gülüyorum. Tüm anlarımız güzel.Takımda en iyi giyinen benim. En kötü giyinen ise N'Sakala. Bazen çok garip şeyler giyinebiliyor. Puantiyeli ayakkabılar falan giyiniyor. Çok rahat grubun en rüküşü N'Sakala diyebilirim.Marcelo (Real Madrid)Fransa Milli Takımı'nda oynamakBeşiktaş Vodafone ParkTürk yemekleri çok güzel ama yeşillikler konusunda Fransa daha iyi.N'Sakala. Sürekli bir şeyler yerken görebilirsiniz.Annemi, arkadaşlarımı ve sinemaya gitmeyi özlüyorum.Babam askerdi. Ben de ya asker ya futbolcu olacaktım. Tanrı'ya şükür futbolcu oldum.NeuerCafuRamosMaldiniMarceloVieiraZidaneGullitRonaldinhoRonaldo NazarioCristiano Ronaldo