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Giriş Tarihi: 22.5.2021 15:02

, için 4 milyon Euro istiyor

İHA
Kayserispor, Doğan Alemdar için 4 milyon Euro istiyor

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci için istenilen bonservis ücreti belli oldu. Kayserispor Başkanı , kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 Milyon Avro olarak belirlendi.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 Milyon Avro olarak belirlendi. Kaleci Doğan Alemdar için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 Süper Lig maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.

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Kayserispor, Doğan Alemdar için 4 milyon Euro istiyor
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