Liverpool, Ozan Kabak'ın bonservisini alacak mı? Jürgen Klopp'tan açıklama

"İKİ LEIPZIG MAÇINDA DA İNANILMAZDI"

20 yaşındaki milli stoperin yaşına göre inanılmaz bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Buraya geldiğinde uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu hepimiz görebiliyorduk. Sonra bizim için süper maçlar oynadı. Aslında içlerinden herhangi bir maçı seçmek istemiyorum. Ancak iki Leipzig maçında da kesinlikle inanılmazdı. Leipzig'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.