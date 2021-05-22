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Giriş Tarihi: 22.5.2021 15:13

, 'ın bonservisini alacak mı? 'tan açıklama

AA
Liverpool, Ozan Kabak'ın bonservisini alacak mı? Jürgen Klopp'tan açıklama

teknik direktörü , milli futbolcu 'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı ligdeki son maçın ardından vereceklerini söyledi.

Ligde oynanacak Crystal Palace maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, Ozan'ın performansından memnun olduğunu, ancak henüz geleceğiyle ilgili net bir karar verilmediğini belirtti.

"İKİ LEIPZIG MAÇINDA DA İNANILMAZDI"
20 yaşındaki milli stoperin yaşına göre inanılmaz bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Buraya geldiğinde uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu hepimiz görebiliyorduk. Sonra bizim için süper maçlar oynadı. Aslında içlerinden herhangi bir maçı seçmek istemiyorum. Ancak iki Leipzig maçında da kesinlikle inanılmazdı. Leipzig'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"YETERİNCE ZAMAN VAR"
Alman ekibi Schalke 04'ten kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Ozan Kabak'ın geleceği için karar zamanının yaklaştığını aktaran Klopp, "Gelecek hakkında her şeyi konuşacağız ve son maç gününden sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Liverpool, Ozan Kabak'ın bonservisini alacak mı? Jürgen Klopp'tan açıklama
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