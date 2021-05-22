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Giriş Tarihi: 22.5.2021 22:43 Son Güncelleme: 22.5.2021 22:44

'dan dikkat çeken paylaşımı! "İyi günde, kötü günde..."

Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! İyi günde, kötü günde...

'ın Brezilyalı stoperi , sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Marcao, 'e teşekkür etti.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcao, 3 yıllık yeni anlaşmaya imza attı. Fatih Terim döneminde kadroya katılan Brezilyalı stoper, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adam için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim'e teşekkürlerini ileten Marcao, "Bana kimse inanmazken siz bana inandınız,iyi günümde kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz.Bana öğrettiğiniz herşey için çok teşekkürler Hocam..." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden birisi olan Marcao, toplamda 42 maçta forma giymişti.

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Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! "İyi günde, kötü günde..."
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