Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! "İyi günde, kötü günde..."

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcao, 3 yıllık yeni anlaşmaya imza attı. Fatih Terim döneminde kadroya katılan Brezilyalı stoper, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adam için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim'e teşekkürlerini ileten Marcao, "Bana kimse inanmazken siz bana inandınız,iyi günümde kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz.Bana öğrettiğiniz herşey için çok teşekkürler Hocam..." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden birisi olan Marcao, toplamda 42 maçta forma giymişti.