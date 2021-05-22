N'Sakala'dan Sergen Yalçın sözleri! 'Bazen videolarını izletiyordu efsane...'

Beşiktaş'ın önemli oyuncuları arasında yer alan N'Sakala, şampiyonluğun ardından DHA'ya özel bir röportaj verdi. Ocak ayından beri liderliği kaybetmediklerini son maçı nasıl olursa olsun kazanacaklarını bildiklerini vurgulayan N'Sakala, Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Fabrice N'Sakala, "Şampiyonluktan emindik aslında. Neredeyse Ocak ayından beri liderliği kaybetmedik. Bir şekilde, nasıl olursa olsun bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Sonrasında da kazandık ve başardık" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve kazanılan 2 kupada oldukça önemli yere sahip olan Fabrice N'Sakala, şampiyonluğun ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, futbol dışında da hünerlerini sergilemeyi ihmal etmedi. 30 yaşındaki sol bek, röportajın ardından Fatih Erkoç'un 'Vefasız' şarkısını da söyledi.