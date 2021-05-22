Pandemi zararı 9 milyar Euro

UEFA, Avrupa futbolundaki Koronavirüs kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar Euro'ya yaklaşacağını duyurdu. UEFA'nın raporuna göre, salgının gölgesinde geçen 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında, kulüplerin en fazla maç günü, sponsorluk ve yayın gelirlerinde azalma oldu. Birinci liglerde 7.2 milyar Euro, alt liglerde ise 1.5 milyar Euro zarar edildiği belirtildi. Transfer harcamalarının da 2020'nin yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 2021'in ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldığı ifade edildi.