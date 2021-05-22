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Giriş Tarihi: 22.5.2021 22:11 Son Güncelleme: 22.5.2021 22:13

Şampiyonluk sonrası 'den flaş açıklama! "Beni küçümsediler..."

Şampiyonluk sonrası Luis Suarez'den flaş açıklama! Beni küçümsediler...

İspanya 'da 'le şampiyonluk yaşayan , İspanya'da geçirdiği kariyerine bir lig şampiyonluğu daha ekledi. Son haftaya kadar diken üstünde giden şampiyonluk yarışı, 38. haftaya lider giren Atletico'nun Valladolid'i 2-1 mağlup etmesiyle sona erdi. Madrid ekibi 11. lig şampiyonluğunu alırken, Luis Suarez'in şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İspanya LaLiga'da son haftaya kadar nefes nefese geçen şampiyonluk yarışı, Atletico Madrid ve Real Madrid'in son yıllarda görülmemiş çekişmesine sahne oldu. İki Madrid ekibi, ligin 38. haftasında hata yapmayarak maçlarını kazansa da Real Madrid'in 2 puan önünde yer alan Atletico Madrid, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Barcelona'nın sezon başında takımda istemeyerek gönderdiği Luis Suarez, Atletico Madrid'e imza atmıştı. Madrid'de rüya gibi bir sezon geçiren Uruguaylı forvet, Atletico Madrid'in 11. lig şampiyonluğunda en fazla katkı veren isimlerden birisi oldu.

"BARCELONA BENİ KÜÇÜMSEDİ"

Son düdüğün ardından gözyaşlarına boğulan yıldız isim, Barcelona'ya karşı dile getirdiği ifadelerle gündem yarattı. Suarez, "Barcelona bana değer vermedi ama Atletico bana kapılarını açtı. Bana güvendikleri için bu kulübe hayatımın sonuna kadar minnettar olacağım." diye konuştu.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla LaLiga'da 32 maça çıkan Luis Suarez, attığı 21 golle şampiyonluğun mimarı haline geldi.

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Şampiyonluk sonrası Luis Suarez'den flaş açıklama! "Beni küçümsediler..."
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