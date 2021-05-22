Son dakika: Dorukhan Toköz'den 'Gidiyorum' ve Beşiktaş sözleri!

'GİDİYORUM' AÇIKLAMASI: SEVDİĞİM BİR ŞARKI, BİR DE BEN BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUM

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Dorukhan, "Güzeldi ama güzel olduğu kadar yorucuydu. İyi atlattık, toplam 4-5 gün kutlama oldu. Önce ligi aldık, ligi aldıktan sonra kupaya kadar biraz kutladık. Ondan sonra maçtan önce dinlendik, kupa maçına çıktık. Onu da kazandık. Onun da kutlamaları 1-2 gün sürdü. Yorulsak da çok keyifliydi. Şimdi de artık tamamen milli takıma odaklıyız" ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında sahneye Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıkmasıyla ilgili, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş Kulübünü çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Dorukhan, "Henüz durumunla ilgili net bir şey yok mu?" sorusuna ise "Evet belli değil" yanıtını verdi.