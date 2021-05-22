Son dakika! Fatih Terim beklenen açıklamayı yaptı! ‘Mustafa Cengiz’e acil şifalar diliyorum...’

19 Haziran'da yapılacak Galatasaray başkanlık seçimi öncesinde aday olup olmayacağını açıklaması beklenen Mustafa Cengiz, aday olmayacağını belirtti. Ancak 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim'le de yola devam etmeyeceğini açıkladı.

İşte Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında söylediği o sözler:

Göreve devam edersem sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Ben ve yönetim, biz düşmanız ya. Nasıl olacak da Fatih Terim'le yola devam edeceğiz. O anda istifa etmeliydi, ona bu yakışırdı. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere geçmiş olsun ziyaretine gelmedin.