Son dakika! Fatih Terim beklenen açıklamayı yaptı! ‘Mustafa Cengiz’e acil şifalar diliyorum...’

Son dakika haberi: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den flaş metin paylaştı. Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamalarda Fatih Terim ile çalışmak istemediğini ifade etmişti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlediği ve 2.5 saate yakın süren basın toplantısı, günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklayarak, Mayıs ayının sonunda Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erecek olan deneyimli teknik adam hakkında sert ifadeler kullanan Cengiz, Galatasaraylıların tepkisini çekmişti.
"ÜZÜNTÜ İLE HABERDAR OLDUM..."
Fatih Terim: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum."
Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi! "Acil şifalar diliyorum..."
"BAŞKAN HAKKINDA YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY ACİ ŞİFALAR DİLEMEKTİR"
Fatih Terim: "Mustafa Cengiz'in talihsiz basın toplantısından üzüntüyle haberdar oldum. Mevcut başkan hakkında yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemektir."
İŞTE FATİH TERİM'İN PAYLAŞTIĞI METİN...
Düzenlenen talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaray taraftarı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.
19 Haziran'da yapılacak Galatasaray başkanlık seçimi öncesinde aday olup olmayacağını açıklaması beklenen Mustafa Cengiz, aday olmayacağını belirtti. Ancak 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim'le de yola devam etmeyeceğini açıkladı.
İşte Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında söylediği o sözler:
Göreve devam edersem sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Ben ve yönetim, biz düşmanız ya. Nasıl olacak da Fatih Terim'le yola devam edeceğiz. O anda istifa etmeliydi, ona bu yakışırdı. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere geçmiş olsun ziyaretine gelmedin.
Galatasaray Başkanı'nın dün gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
İşte Levent Tüzemen'in açıklamaları...
Levent Tüzemen: Galatasaray'ın uzun süredir fabrika ayarlarına dönemediğini görüyoruz. Uzun süredir bir kaos ortamı mevcuttu. Bence Fatih Terim, yazdığı mektupla, yangının üzerine körükle gitmedi. (A Spor)
"BÖYLE BİR AÇIKLAMAYA GEREK YOKTU"
Levent Tüzemen: "Fatih Terim'in sözleşmesi zaten bitiyordu. Mustafa Cengiz'in makamın verdiği ağırlık içerisinde bulunarak böyle bir açıklama yapması gerekmiyordu. Yola devam edilmeyeceğini vurgulamanın anlamı yoktu."
"FATİH TERİM ÇOK ŞIK BİR İFADE KULLANMIŞ"
Levent Tüzemen: Fatih Terim, kendi el yazısı ve imzasının bulunduğu yazısında çok şık bir ifade kullanmış ve acil şifalar dilemiş.
"YÖNETİCİLERİN AĞIRLIKLI VE SAĞ DUYULU OLMASI GEREKİYOR"
Levent Tüzemen: Galatasaray'ın 1-2 adayla seçimle girmesi daha mantıklı olacaktır. Bu kadar fazla adayın olmasının anlamı yok. Galatasaray'ı yönetmek bu kadar kolay değil. Yöneticilerin ağırlıklı ve sağ duyulu olmaları gerekiyor.
Levent Tüzemen: Fatih Terim'in bu mesajından herkesin bir ders alması gerektiğini düşünüyorum.
Son dakika: Mustafa Cengiz'in açıklamalarının yankıları sürüyor! "Galatasaraylılığa yakışmadı…"