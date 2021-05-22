Son dakika: Fenerbahçe'ye İspanyol teknik adam! Jose Bordalas iddiası...

Sitenin haberine göre, Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımları da temasta. 2016'dan bu yana Getafe'nin hocalığını yürüten 57 yaşındaki çalıştrıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı. 83 kez galibiyet sevinci yaşayan tecrübeli teknik adam, 59 beraberlik ve 69 mağlubiyet aldı. Bordalas'ın yakaladığı puan ortalaması ise 1.46 olarak kayıtlara geçti.