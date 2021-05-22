Dün lafa güya demokrat, güya gerçekleri bilen ve kabul eden biri gibi giren, bir sürü yaldızlı laf eden Ali Koç'un söylemlerindeki şifreleri benim gibi onlar da anlamışlardı.

Ali Koç, "Ben hatalıyım" demişti. "Ama hatalarımı biliyorum, dersimi aldım.."

Neymiş peki hataları?. Nerede o üç yılın özeleştirisi.. İnsan üç tane sayar, yüzlerce fahiş hatadan üç tane sayar, emsal olarak..

Yok..