Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Sarı lacivertliler seçim dönemine giriyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe bundan sonra oyunu kuralına göre oynayacak, şampiyonluk için var gücümüzle çalışacağız.' diyerek aday olduğunu açıklamıştı. Duayen isim Hıncal Uluç, 'Bu ülkede 30 milyon Fenerbahçeli varmış, neredeler bunlar bir tane isim ortaya çıkıp Fenerbahçe sahipsiz değil.!' diyerek Ali Koç'a yüklendi.
Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'deki seçim sürecini değerlendirirken Ali Koç döneminin başarısız olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde 3 sezonda kupa kazanamadığını belirten Hıncal Uluç, 6 hocayla çalışılmasını da yorumladı...
İŞTE DUAYEN YAZAR HINCAL ULUÇ'UN ALİ KOÇ YAZISI!
'Bu ülkede 30 milyon Fenerli varmış.. Pöf.. Nerede bu 30 milyon Fenerli.. Olsa bir, hiç değilse tek bir tanesi ortaya çıkmaz ve Beşiktaş'ı, Fikret Orman'dan aldığı enkaza rağmen çifte kupaya ulaştıran Ahmet Nur Çebi Başkan gibi elini masaya vurup "Fenerbahçe sahipsiz değildir" demez miydi?.
Ali Koç adlı "güya" Başkan, televizyonlara çıkıp bir saat konuştu, perşembe öğleden sonra.. Dişe dokunur tek laf etmeden, bilinen ve beklenenin dışında tek açıklama(!) yapmadan..
Bir, tek bir Fenerli olsa, daha konuşma bitmeden o TV'lere mesajlar yağardı.. Ertesi gün, yani cuma sabahı gazeteler, Ali Koç'tan fazla tepki mesajları, mailleriyle dolar, Ali Koç yeniden aday olduğuna pişman edilirdi.
En ama en önemlisi.. Bir, tek bir kişi çıkar "Bu adama Fenerbahçe 3 yıl daha emanet edilemez. Ben adayım" derdi..
Diyen çıkmadı.. Bana sorarsanız çıkamadı..
Çünkü korktular..
Ali Koç'tan korktular..
Dün lafa güya demokrat, güya gerçekleri bilen ve kabul eden biri gibi giren, bir sürü yaldızlı laf eden Ali Koç'un söylemlerindeki şifreleri benim gibi onlar da anlamışlardı.
Ali Koç, "Ben hatalıyım" demişti. "Ama hatalarımı biliyorum, dersimi aldım.."
Neymiş peki hataları?. Nerede o üç yılın özeleştirisi.. İnsan üç tane sayar, yüzlerce fahiş hatadan üç tane sayar, emsal olarak..
Yok..
Çünkü Ali Koç, "Ben kusursuzum. Kusur benden başka herkeste" dedi, üç yıl boyu eylemleriyle.. Hâlâ ayni yolda devam ettiğini de, basını sadece kukla gibi karşısına dizdiği sözde, komik, o ayıp basın toplantısında söyledi.
Ali Koç, işe İngiltere'den arkadaşı David Dein'e güvenerek başkanlık seçimine girmiş ve 30 yıllık Başkan Aziz Yıldırım'ı, 5 misli oy alarak devirmişti.
İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden David Dein, Ali Koç'a futbol işlerini yönetmesi için Damien Comolli'yi tavsiye etmişti. Comolli geldi, ekibini kurdu, takımın başına da eski ünlü futbolcu, yeni Teknik Direktör Phillip Cocu'yu yerleştirdi..
İşler iyi başlamadı. Ali Koç, sabırsız tribünlere teslim oldu, Cocu'yu değiştirdi. Tribünlerin adını bağırdığı Ersun'u getirdi. Olmadı. Bu defa Damien Comolli de gitti, Emre Belözoğlu geldi. Olmadı, beş kere daha hoca değişti. Toplam 7.. Olmadı.. 3 sezonda 52 transfer yapıldı, sayısız yüzlerce milyon harcanıp.. Bir sezon 6., bir sezon 7. oldular. En büyük başarı bu seneydi. Üçüncülük..
"Değiştirilecek, atılacak, gönderilecek, kovulacak kim kaldı?" diye notlarına baktı. Karar verdi ve o dilini yutmuşların Ahfeş'in keçileri gibi kafa salladığı basın toplantısında "Yönetim Kurulu'nda görevi devredecekler var" dedi.
"Hata bende" diye lafa başlayan Ali Koç, başdanışmanını, futbol direktörünü, teknik direktörleri, futbolcuları değiştirmişti 3 yıl boyu her sıkıntıda.. Ama bir tek kendisini değiştirmeyi aklına getirmemişti. "Hata bende" dediği halde. Elinde sadece yöneticiler kalmıştı, kellesi alınacak..
Lafın en başında "Hatalı Başkan Ali Koç'tur" dediği halde, kendisi dışında herkesi değiştirmişti.
Bunlara şaştık mı?. Şaşan oldu mu?. Daha o toplantıyı yapmadan, hepimiz aynen bunları söyleyeceğini bilmiyor muyduk?.
Hangi sözüne kim şaştı, çıksın söylesin. Yok öyle şey..
Benim lafım Ali Koç'un yoklarına değil zaten..
Benim lafım, koca Fener'de "Fenerbahçe bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım" diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı..
Korkuyorlar.
Dünkü o güya demokrat konuşmada tehdit şifreleri vardı Ali Koç'un.. "Bu kulübün tarihinde önde gelenlerden biri aday olur veya bir adayı açıkça desteklerse, öyle konuşur, öyle şeyler yaparım ki, onu pişman ederim" dedi, açık seçik..
Aklından Ali Koç'u devirmeyi geçirenlerin de ödü patladı herhalde ki, susup oturdukları, saklandığı köşeden çıkıp konuşan, cuma sabahı ben bu satırları yazana dek "Adayım" diyen yok.
Fenerbahçe camiası bu tabloyu iyi görsün.. İyi okusun!.