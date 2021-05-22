Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?
Giriş Tarihi: 22.5.2021 10:42 Son Güncelleme: 22.5.2021 10:55

: 'tan 'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

... Fenerbahçe Başkanı , Haziran'da yapılacak seçimde aday olacağını açıkladı. Ali Koç'un seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi Yazarı , Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıkmamasını eleştirerek camiadaki diğer isimlerin korktuğunu ifade etti. Birinin çıkıp 'Fenerbahçe sahipsiz değildir!' demesi gerektiğini vurgulayan Hıncal Uluç, Comolli dönemini hatırlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den haberleri... Sarı lacivertliler seçim dönemine giriyor. Başkan , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe bundan sonra oyunu kuralına göre oynayacak, şampiyonluk için var gücümüzle çalışacağız.' diyerek aday olduğunu açıklamıştı. Duayen isim , 'Bu ülkede 30 milyon Fenerbahçeli varmış, neredeler bunlar bir tane isim ortaya çıkıp Fenerbahçe sahipsiz değil.!' diyerek Ali Koç'a yüklendi.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Sabah Gazetesi Yazarı , Fenerbahçe'deki seçim sürecini değerlendirirken döneminin başarısız olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde 3 sezonda kupa kazanamadığını belirten Hıncal Uluç, 6 hocayla çalışılmasını da yorumladı...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

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'Bu ülkede 30 milyon Fenerli varmış.. Pöf.. Nerede bu 30 milyon Fenerli.. Olsa bir, hiç değilse tek bir tanesi ortaya çıkmaz ve Beşiktaş'ı, Fikret Orman'dan aldığı enkaza rağmen çifte kupaya ulaştıran Ahmet Nur Çebi Başkan gibi elini masaya vurup "Fenerbahçe sahipsiz değildir" demez miydi?.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

adlı "güya" Başkan, televizyonlara çıkıp bir saat konuştu, perşembe öğleden sonra.. Dişe dokunur tek laf etmeden, bilinen ve beklenenin dışında tek açıklama(!) yapmadan..

Bir, tek bir Fenerli olsa, daha konuşma bitmeden o TV'lere mesajlar yağardı.. Ertesi gün, yani cuma sabahı gazeteler, Ali Koç'tan fazla tepki mesajları, mailleriyle dolar, Ali Koç yeniden aday olduğuna pişman edilirdi.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

En ama en önemlisi.. Bir, tek bir kişi çıkar "Bu adama Fenerbahçe 3 yıl daha emanet edilemez. Ben adayım" derdi..
Diyen çıkmadı.. Bana sorarsanız çıkamadı..

Çünkü korktular..

'tan korktular..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Dün lafa güya demokrat, güya gerçekleri bilen ve kabul eden biri gibi giren, bir sürü yaldızlı laf eden 'un söylemlerindeki şifreleri benim gibi onlar da anlamışlardı.

Ali Koç, "Ben hatalıyım" demişti. "Ama hatalarımı biliyorum, dersimi aldım.."

Neymiş peki hataları?. Nerede o üç yılın özeleştirisi.. İnsan üç tane sayar, yüzlerce fahiş hatadan üç tane sayar, emsal olarak..

Yok..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Çünkü , "Ben kusursuzum. Kusur benden başka herkeste" dedi, üç yıl boyu eylemleriyle.. Hâlâ ayni yolda devam ettiğini de, basını sadece kukla gibi karşısına dizdiği sözde, komik, o ayıp basın toplantısında söyledi.

Ali Koç, işe İngiltere'den arkadaşı David Dein'e güvenerek başkanlık seçimine girmiş ve 30 yıllık Başkan Aziz Yıldırım'ı, 5 misli oy alarak devirmişti.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden David Dein, 'a futbol işlerini yönetmesi için Damien Comolli'yi tavsiye etmişti. Comolli geldi, ekibini kurdu, takımın başına da eski ünlü futbolcu, yeni Teknik Direktör Phillip Cocu'yu yerleştirdi..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

İşler iyi başlamadı. , sabırsız tribünlere teslim oldu, Cocu'yu değiştirdi. Tribünlerin adını bağırdığı Ersun'u getirdi. Olmadı. Bu defa Damien Comolli de gitti, Emre Belözoğlu geldi. Olmadı, beş kere daha hoca değişti. Toplam 7.. Olmadı.. 3 sezonda 52 transfer yapıldı, sayısız yüzlerce milyon harcanıp.. Bir sezon 6., bir sezon 7. oldular. En büyük başarı bu seneydi. Üçüncülük..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

"Değiştirilecek, atılacak, gönderilecek, kovulacak kim kaldı?" diye notlarına baktı. Karar verdi ve o dilini yutmuşların Ahfeş'in keçileri gibi kafa salladığı basın toplantısında "Yönetim Kurulu'nda görevi devredecekler var" dedi.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

"Hata bende" diye lafa başlayan , başdanışmanını, futbol direktörünü, teknik direktörleri, futbolcuları değiştirmişti 3 yıl boyu her sıkıntıda.. Ama bir tek kendisini değiştirmeyi aklına getirmemişti. "Hata bende" dediği halde. Elinde sadece yöneticiler kalmıştı, kellesi alınacak..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Lafın en başında "Hatalı Başkan 'tur" dediği halde, kendisi dışında herkesi değiştirmişti.

Bunlara şaştık mı?. Şaşan oldu mu?. Daha o toplantıyı yapmadan, hepimiz aynen bunları söyleyeceğini bilmiyor muyduk?.

Hangi sözüne kim şaştı, çıksın söylesin. Yok öyle şey..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Benim lafım 'un yoklarına değil zaten..

Benim lafım, koca Fener'de "Fenerbahçe bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım" diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı..

Korkuyorlar.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Dünkü o güya demokrat konuşmada tehdit şifreleri vardı 'un.. "Bu kulübün tarihinde önde gelenlerden biri aday olur veya bir adayı açıkça desteklerse, öyle konuşur, öyle şeyler yaparım ki, onu pişman ederim" dedi, açık seçik..

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'un adaylığı için çok sert sözler: 'Fenerbahçe sahipsiz değil' diyecek birisi yok mu?

Aklından 'u devirmeyi geçirenlerin de ödü patladı herhalde ki, susup oturdukları, saklandığı köşeden çıkıp konuşan, cuma sabahı ben bu satırları yazana dek "Adayım" diyen yok.

Fenerbahçe camiası bu tabloyu iyi görsün.. İyi okusun!.

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