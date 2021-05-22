Son dakika: Mustafa Cengiz'in Fatih Terim kararı sonrası dikkat çeken gelişme! 'Fatih Terim özür...'

Duygusal bir toplantı oldu. Yıllarca da unutulmayacak, hafızalarda kalacak sözler sarf etti... Fatih Terim ile başkan arasındaki gerilim 2 yıldır var. İki taraf için de bardak taşmıştı. Sözleşmedeki opsiyon maddesinin uzamasını kimse beklemiyordu. Bir ay sonra seçim var. Ki olursa... Bir yanda da yeni sezon hazırlıkları...