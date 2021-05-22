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Giriş Tarihi: 22.5.2021 09:40 Son Güncelleme: 22.5.2021 10:05

: 'in sözleri sonrası dikkat çeken gelişme! 'Fatih Hoca özür...'

Son dakika: Mustafa Cengiz'in Fatih Terim sözleri sonrası dikkat çeken gelişme! 'Fatih Hoca özür...'

... Galatasaray Başkanı 'in hakkında söylediği sözler sonrası camiada farklı gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer başkan adayı Burak Elmas, mevcut yönetimin bir teknik adam getirirse göreve gelir gelmez bu sözleşmeyi iptal edeceklerini açıkladı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Terim ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı! İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda 2.5 saat süren toplantı sonucunda Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini belirten Mustafa Cengiz, bir anlamda Fatih Terim dönemini bitirdi. Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 12 Haziran'daki seçimin ardından seçilecek yeni yönetim Terim ile devam edecek mi? Bu gerilimin iki senedir sürdüğü de gelen bilgiler arasında...

SON DAKİKA: 'FATİH TERİM İLE BAŞKAN ARASINDA 2 SENEDİR...'

Galatasaray camiası Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkındaki o sözlerini konuşuyor! Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in hastalığı döneminde kendisini aramadığını 'Bu beyinsiz ne yapıyor' diyerek kapıdan 'geçmiş olsun' dediğini iddia etti. 'Galatasaray Başkanıyken ölmek istiyorum.' diyen Cengiz, Fatih Terim için sert sözler kullandı.

İŞTE MURAT ÖZBOSTAN'IN O SÖZLERİ...

'Çok uzun bir toplantı oldu.. Sayın Başkan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve geceyi hastanede geçirip oradan stada geçeceğini dün yazmıştım. Kendisi de bunu açıkladı. Aslında doktorlar böyle bir toplantı yapmasına da sıcak bakmamış.

Başkan kendini anlatmak, dertleşmek istemiş ki toplantıyı oldukça uzun tuttu. Son bölümlerde oldukça yoruldu. Yanlış hatırladığı şeyler oldu. Özürler diledi... Normal karşılamak lazım. Bana kalsa böyle canlı bir toplantı yapmazdım. Mustafa Cengiz, Galatasaray'da başarılı işlere imza atmış bir başkandır.

Birçok kez hakkının verilmediği ve geldiği günden beri hedefte olduğunu söyledi. Yüzde yüz haklı... Şampiyon olduğu gün bile hakaretlere uğradı. Bu, Galatasaray camiasının bir ayıbıdır... 786 milyon TL bir rakamın altına imzayı herkes atmaz...

Duygusal bir toplantı oldu. Yıllarca da unutulmayacak, hafızalarda kalacak sözler sarf etti... Fatih Terim ile başkan arasındaki gerilim 2 yıldır var. İki taraf için de bardak taşmıştı. Sözleşmedeki opsiyon maddesinin uzamasını kimse beklemiyordu. Bir ay sonra seçim var. Ki olursa... Bir yanda da yeni sezon hazırlıkları...

Fatih Terim özür dilemez. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Yani 1 Haziran itibariyle Galatasaray'ın hocası yok... Haziran ayında yeni bir teknik adam gelse bile seçim sonrası yeni başkan tekrar Fatih Terim'le anlaşır.

Gelene de zor gidene de... Zaten bu şartlarda da kimse teknik adamlık görevine gelmez...

MUSTAFA CENGİZ'DEN YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI!
'Yeni teknik direktör için bütün çalışmalar devam ediyor. Abdurrahim Albayrak Florya'da. O bir ara istenmeyen adamdı. Hiç problem yok bizim açımızdan. Taraftar emin olsun, bize güvensinler. Kişileri değil Galatasaray'ı tutsunlar. Kırmızı çizgimiz Galatasaray'dır.'

'Var olasın sevgili hocam, etkili konuşmalar yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Beynimde 2 şey daha çıkmış. Yaptıkların netice veriyor. Sayende yeniden kemoterapi görüyorum. Neden yapıyorsun be sevgili hocam! Bir kere geçmiş olsuna gelmedin. Oğluma 'Hep senin için oynayacağız.' demişsin. 8 kere yenildik... Bir kere geleydin vallahi bekledim...'

'ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY BU KONUŞMALARDAN RAHATSIZ'

Levent Tüzemen'den dikkat çeken sözler!

'Başkan adayı olmayacağım demesine rağmen toplantı bittikten sonra, "Ben devam edeceğim." Söylemini ortaya atması da çok ilginç. Ya varsınızdır ya da yoksunuzdur. Gelen yönetimler sizin getireceğiniz teknik direktörü istemezse ne olacak? Bu konuşmalardan hem Yusuf Günay'ın hem de Abdürrahim Albayrak'ın rahatsız olduğunu öğrendim.'

'Galatasaray camiası içerisinde başkana karşı ciddi bir tepki var. Son yıllardaki örneklerde, hem Faruk Süren, hem Özhan Canaydın, hem de Ünal Aysal, Fatih Terim'le olan ayrılıklarında bu kadar sert olmamıştı. Laf aralarında işin Terim'e geleceği çok belliydi.'

'Bu süreç içerisinde bu söylemlerde bulunmak ne kadar doğruydu? Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. "Sen kimsin?" demeye getirdi. Mustafa Cengiz, Galatasaray üslubunun dışında açıklamalar yaptı.'

Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi: "Bu kadar sert konuşmanın anlamı yok"

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Son dakika: Mustafa Cengiz'in Fatih Terim sözleri sonrası dikkat çeken gelişme! 'Fatih Hoca özür...'
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