Sörloth’ta öncelik Trabzonspor’un

Trabzonspor'da sezon başı 2 milyonu bonus, toplam 22 milyon Euro bedelle RB Leipzig takımına satılan Alexander Sörloth için bordomavili kulübün çok sağlam bir kontrat yaptığı ortaya çıktı.Sporun ulaştığı bilgilere göre, Türkiye'de ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmaya başlanan Norveçli forvetin satış sözleşmesinde, "Futbolcunun ileride Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin olduğu öğrenildi. Leipzig, 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister veya bir takımla satışı ya da kiralanması için görüşme yaparsa Trabzonspor'a bilgi vermesi gerekiyor.Trabzonspor yönetim kurulunun gelecek sezon öncesi transfer tekliflerini değerlendirerek satışına sıcak baktığı Uğurcan Çakır ile ilgili her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Menajerlerin, "Ayrılman için bizim yanımızda yer al" taleplerine, "Ben her zaman kulübümün yanında oldum ve olmaya devam edeceğim" yanıtını veren 25 yaşındaki Uğurcan, SABAH SPOR'A konuştu: "Geçtiğimiz sezon da çok sayıda teklif almıştım. Ama bir an bile kulübümün çıkarları dışında hareket etmedim, etmeyeceğim de. Tabii ki Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ama Trabzonspor'dan helallik almadan bir yere gitmem."