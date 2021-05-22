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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:39

’de transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve

Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

transfer dönemi ne zaman başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sezonun tamamlanması ile birlikte takımların ayrılan oyuncuları olması ve eksik bölgelerini tespit etmesi ile birlikte o bölgelere transfer yapmak istiyor. Bu noktada futbolseverler, Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, futbolseverlerin de heyecanı artmış durumda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

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Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
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