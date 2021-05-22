TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu: Gelecek sezon taraftarları tribünde görmek istiyoruz





"TARAFTARLARI TRİBÜNDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Gelecek sezon için maçların seyircili oynanması konusunda ise Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını da ifade eden Hacıkerimoğlu, "Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribünde görmek istiyoruz. Bu konuda TFF olarak süreci çok iyi takip ettiğimizin bilinmesini isterim" diye konuştu.



TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da Hacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon gerek Türk futbolu için önemli katkılar yaptığını kaydederek kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.