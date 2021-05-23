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Giriş Tarihi: 23.5.2021

2. İtalya seferi

2. İtalya seferi
Trabzonspor'da öncelikli sırada yer alan Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius için 2. İtalya seferi resmen başladı. Alaves, Real Betis ve Kopenhag gibi kulüplerin araya girmesinden rahatsız olan yöneticiler, yetkilendirdikleri menajeri ikinci kez İtalya'ya gönderdi. Daha önce yapılan 3 milyon Euro'luk bonservis teklifi 3.5 milyon Euro'ya yükseltilecek ve bonuslar eklenecek. Menajer, bir diğer yıldız Gervinho'ya da imza attıracak. Islak imzalı sözleşmenin ardından kamp programı verilecek. 300 bin Euro imza parası alacak olan Gervinho, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

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2. İtalya seferi
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