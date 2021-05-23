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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Alman efsanesi Müller’in rekorunu tarihe gömdü

Alman efsanesi Müller’in rekorunu tarihe gömdü
BUNDESLIGA'DA sezon dün oynanan maçlarla kapandı. Şampiyonluğunu daha önceden ilan eden B.Münih, Augsburg'u 5-2 yenerken, Lewandowski 41. golüne ulaşarak lig tarihinin en golcü ismi oldu. Polonyalı yıldız, Gerd Müller'in 40 gollük rekorunu tarihe gömdü. Schalke'nin ardından Bundesliga'nın köklü kulüpleri Werder Bremen ve Köln de ligi son üç sırada tamamlayıp bir alt ligin yolunu tuttu. Eski F.Bahçeli Max Kruse'nin son dakikadaki penaltı golü ile Leipzig'i 2-1 deviren Union Berlin de UEFA Konferans Ligi vizesi aldı.

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Alman efsanesi Müller’in rekorunu tarihe gömdü
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