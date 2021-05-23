Alman efsanesi Müller’in rekorunu tarihe gömdü

BUNDESLIGA'DA sezon dün oynanan maçlarla kapandı. Şampiyonluğunu daha önceden ilan eden B.Münih, Augsburg'u 5-2 yenerken, Lewandowski41. golüne ulaşarak ligtarihinin en golcü ismioldu. Polonyalı yıldız, Gerd Müller'in 40 gollük rekorunu tarihe gömdü. Schalke'nin ardından Bundesliga'nın köklü kulüpleri Werder Bremen ve Köln de ligi son üç sırada tamamlayıp bir alt ligin yolunu tuttu. Eski F.Bahçeli Max Kruse'nin son dakikadaki penaltı golü ile Leipzig'i 2-1 deviren Union Berlin de UEFA Konferans Ligi vizesi aldı.