ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Fransa Ligi'nde şampiyonluk yarışı Türkiye'deki son haftaya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Heyecan veren son haftada temsilcilerimizin yer aldığı Lille son maçlar öncesi şampiyonluğa en yakın takım. 4. olan Lyon'un ise ilk ikiye girme şansı yok. Peki Fransa Ligi'nde olası ihtimaller neler?

1. Lille son maçını kazanırsa şampiyon oluyor

2. Lille son maçta berabere kalırsa ve PSG yenilirse veya berabere kalırsa yine şampiyon olur

3. Lille ve PSG ikisi birden yenilirse Lille yine şampiyon olur. Fakat Monaco 7 farklı galibiyet alırsa bu durumda Monaco şampiyon olur ki bu da Monaco'nun tek şampiyonluk ihtimalidir

4. Lille yenilirse ve PSG berabere kalırsa o zaman puanlar 80 olarak eşitlenecek. Bu durumda ikili averaja bakılmadığından dolayı yani Fransa liginde genel averaja bakıldığı için PSG şampiyon olur. Çünkü PSG genel averajda Lille'den +16 gol daha üstündür. Bu durumda olası bir puan eşitliğinde Lille şampiyonluğu kaybeder

5. PSG yenerse ve Lille berabere kalır veya yenilirse PSG şampiyon olmuş olur.