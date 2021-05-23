Barcelona’da istenmedi A.Madrid’i şampiyon yaptı

İspanya La Liga'nın son haftasına lider giren Atletico Madrid, Real Valladolid'i 2-1 yenip şampiyonluğu ilan etti. Karşılaşmada Plano'nun golüyle yenik duruma düşen Diego Simeone'nin öğrencileri, 57'de Correa ile skoru eşitledi. Sezon başında Barcelano'dan gelen Luis Suarez, 67'de ağları havalandırıp takımına şampiyonluğu getirdi. A.Madrid, 7yıl sonra mutlu sona ulaşırken, maç sonu Suarez sevinçgözyaşları döktü. Uruguaylı yıldız, 21 golle şampiyonlukta başrolü oynarken, 30 gol kaydeden Barcelonalı Messi'ye krallık teselli oldu. Öte yandan Villarreal'i 2-1 mağlup eden Real Madrid ise ikinci sırada kaldı.