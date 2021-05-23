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Giriş Tarihi: 23.5.2021 19:01 Son Güncelleme: 23.5.2021 19:18

Beşiktaş'ın şansı 'ye bağlı! 'de kritik maçlar oynanıyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı Chelsea'ye bağlı! Premier Lig'de kritik maçlar oynanıyor...

'in 2020-2021 sezonunu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, hem lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmişti. 'la birlikte 16. lig şampiyonluğuna uzanan siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu 'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Ancak Beşiktaş'ın gruplara direkt katılmama ihtimali de bulunuyor. 'de oynanan son hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın Devler Ligi durumu da belli olacak.

Süper Lig'de zorlu sezonu 84 puanla bitirerek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ligde 16. şampiyonluğunu elde etti. Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı da kaldıran siyah-beyazlılar, sezonu 2 kupayla tamamladı.

Uzun yıllar sonra tarihe geçen bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını elde etti. Ancak Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde ön eleme maçları oynama ihtimali de bulunuyor.

Bu ihtimal, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'de sezonu hangi sırada bitireceğine bağlı halde. Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşen Manchester City ve Chelsea maçını, Chelsea kazanır ve Premier Lig'de ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak.

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Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester City kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak.

CHELSEA İLK YARIYI GERİDE KAPATTI

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Şampiyonlar Ligi potasını yakından ilgilendiren birbirinden heyecanlı maçlar oynanıyor. Beşiktaş'ı da doğrudan ilgilendiren bu maçların ilk yarıları sona erdi. Karşılaşmaların ikinci yarıları oynanıyor.

KRİTİK MAÇLARDA İKİNCİ YARILAR OYNANIYOR

Aston Villa 1-0 Chelsea
Liverpool 1-0 Crystal Palace
Leicester City 2-1 Tottenham

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CANLI PUAN DURUMU

3) Liverpool 69
4) Leicester City 69
5) Chelsea 67

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı Chelsea'ye bağlı! Premier Lig'de kritik maçlar oynanıyor...
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