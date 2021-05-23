Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı Chelsea'ye bağlı! Premier Lig'de kritik maçlar oynanıyor...

Süper Lig'de zorlu sezonu 84 puanla bitirerek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ligde 16. şampiyonluğunu elde etti. Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı da kaldıran siyah-beyazlılar, sezonu 2 kupayla tamamladı.
Uzun yıllar sonra tarihe geçen bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını elde etti. Ancak Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde ön eleme maçları oynama ihtimali de bulunuyor.
Bu ihtimal, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'de sezonu hangi sırada bitireceğine bağlı halde. Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşen Manchester City ve Chelsea maçını, Chelsea kazanır ve Premier Lig'de ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak.
Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester City kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak.
CHELSEA İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Premier Lig'in 38. ve son haftasında Şampiyonlar Ligi potasını yakından ilgilendiren birbirinden heyecanlı maçlar oynanıyor. Beşiktaş'ı da doğrudan ilgilendiren bu maçların ilk yarıları sona erdi. Karşılaşmaların ikinci yarıları oynanıyor.
KRİTİK MAÇLARDA İKİNCİ YARILAR OYNANIYOR
Aston Villa 1-0 Chelsea
Liverpool 1-0 Crystal Palace
Leicester City 2-1 Tottenham
CANLI PUAN DURUMU
3) Liverpool 69
4) Leicester City 69
5) Chelsea 67