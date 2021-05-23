Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı Chelsea'ye bağlı! Premier Lig'de kritik maçlar oynanıyor...

Bu ihtimal, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'de sezonu hangi sırada bitireceğine bağlı halde. Şampiyonlar Ligi finalinde eşleşen Manchester City ve Chelsea maçını, Chelsea kazanır ve Premier Lig'de ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak.