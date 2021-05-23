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Giriş Tarihi: 24.5.2021 01:16 Son Güncelleme: 24.5.2021 01:24

'i şampiyon yapıp Türkiye'ye mesaj gönderdiler! "Çok gururluyuz.."

İHA
Lille'i şampiyon yapıp Türkiye'ye mesaj gönderdiler! Çok gururluyuz..

Fransa’da şampiyonluğa ulaşan ’de forma giyen milli futbolcu , çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık" dedi.

Fransa Ligue 1'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugün çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.

Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı.

YUSUF YAZICI: "KOCA ÜLKE TEK YÜREK OLUP..."

Maçın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Yusuf Yazıcı, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" dedi.

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Lille'i şampiyon yapıp Türkiye'ye mesaj gönderdiler! "Çok gururluyuz.."
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