Dorukhan: Gidiyorum şarkısını seviyorum

2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'ın iki genç ismiveaçıklamalar yaptı. Sözleşmesi sona eren Dorukhan şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkı için, "Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısını seviyorum. Bir de Beşiktaş'ı çok seviyorum. İleride ne olacak göreceğiz" dedi. 19 yaşındaki Rıdvan ise, "İki kupa kazandığım için çok mutluyum. Ardından Milli Takım'dan davetiyle çok mutu oldum. Hayallerimi gerçekleştirdim.diye konuştu.