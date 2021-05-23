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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Dorukhan: Gidiyorum şarkısını seviyorum

Dorukhan: Gidiyorum şarkısını seviyorum
EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'ın iki genç ismi Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz açıklamalar yaptı. Sözleşmesi sona eren Dorukhan şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkı için, "Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısını seviyorum. Bir de Beşiktaş'ı çok seviyorum. İleride ne olacak göreceğiz" dedi. 19 yaşındaki Rıdvan ise, "İki kupa kazandığım için çok mutluyum. Ardından Milli Takım'dan davetiyle çok mutu oldum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Şenol hoca ile birlikte çalışıp, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz" diye konuştu.

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Dorukhan: Gidiyorum şarkısını seviyorum
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