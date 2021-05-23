Dorukhan: Gidiyorum şarkısını seviyorum

EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'ın iki genç ismi Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz açıklamalar yaptı. Sözleşmesi sona eren Dorukhan şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkı için, "Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısını seviyorum. Bir de Beşiktaş'ı çok seviyorum. İleride ne olacak göreceğiz" dedi. 19 yaşındaki Rıdvan ise, "İki kupa kazandığım için çok mutluyum. Ardından Milli Takım'dan davetiyle çok mutu oldum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Şenol hoca ile birlikte çalışıp,ülkemizi en iyi şekildeAvrupa'da temsil edeceğiz" diye konuştu.