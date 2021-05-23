Dünyada Ronaldo Türkiye'de Mesut Özil

EN POPÜLER ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU NEYMAR

Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından popülerliğini artıran bir diğer futbolcu ise Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar. 29 yaşındaki futbolcu, toplam 283,7 milyon takipçi sayısıyla sosyal medyanın en fenomen oyuncuları arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Neymar Instagram'da 151 milyon, Facebook'ta 79,1 milyon, Twitter'da ise 53,6 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

İLK 50'DE İKİ SPORCU DAHA VAR

Sosyal medyanın en popüler ilk 50 ismi arasında Ronaldo, Messi ve Neymar dışında iki farklı branştan sporcu bulunuyor. Hint kriketçi Virat Kohli (207,4 milyon) ile ABD'li basketbolcu LeBron James (160,5 milyon), rekor sayıda sporsever tarafından ilgi görüyor.

32 yaşındaki Kohli'nin Instagram'da 119 milyon, Facebook'ta 46,2 milyon, Twitter'da ise 42,2 milyon takipçisi bulunuyor. Los Angeles Lakers'ın 36 yaşındaki yıldızı James'i ise Instagram'dan 85,4 milyon, Twitter'da 49,6 milyon, Facebook'ta da 25,5 milyon kişi takip ediyor.

SÜPER LİG'DE ZİRVE MESUT ÖZİL'İN

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıkıyor.

Son dönemde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan Mesut'u Facebook'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor.

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao 43,6 milyon takipçi ile (Twitter'da 17,4 milyon, Instagram'da 13,6 milyon, Facebook'ta 12,6 milyon) ikinci sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski 15,9 milyon, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan 15,4 milyon, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise 5,5 milyon takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekiyor.