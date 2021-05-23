Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kafasındaki değil sahadaki maçı yönetecekler
Giriş Tarihi: 23.5.2021

Kafasındaki değil sahadaki maçı yönetecekler

YUNUS EMRE SEL
Kafasındaki değil sahadaki maçı yönetecekler
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, hakem tartışmaları ile ilgili açık konuştu. TFF'nin yeni sezon öncesi uygulamaya sokmayı planladığı bazı uygulamalar ve çalışmalar olduğunu bildiren Hacıkerimoğlu, çok tartışılan hakem kararlarına yönelik olarak, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yöneten hakem görevine devam edecek" dedi. Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını İstanbul'daki ofisinde ağırlayan Mustafa Hacıkerimoğlu, maçların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını da ifade etti.

SEYİRCİYİ GÖRMEK İSTİYORUZ
Hacıkerimoğlu şunları söyledi: "Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribünde görmek istiyoruz. TFF olarak süreci çok iyi takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Pandemi sürecinin durumuna göre inşallah en kısa zamanda seyirciyle bütünleşiriz." TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da Hacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon gerek Türk futbolu için önemli katkılar yaptığını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

E devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç ekranı: 22 Mayıs 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır?
Son dakika: Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Simge Sağın'a ilk müdahale uçakta yapıldı!
Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 28 kent için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika: Galatasaray'dan ayrılığı olay olmuştu! Younes Belhanda'nın yeni kulübü belli oldu...
İsrail'e yaranmak için bunu da yaptılar! New York Times, dünyaca ünlü 3 ismi hedef gösterdi
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor ilk eleme adayı kim oldu?
Eurovision 2021 şarkı yarışması finali detayları: Eurovision finali ne zaman, hangi kanalda?
MEB'den öğrencileri ve velileri rahatlatacak açıklama!  Farklı şehir imkanı
Son dakika: Mourinho ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıkabilir! Attila Szalai'nin yanına...
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafasındaki değil sahadaki maçı yönetecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA