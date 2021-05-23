Kafasındaki değil sahadaki maçı yönetecekler

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, hakem tartışmaları ile ilgili açık konuştu. TFF'nin yeni sezon öncesi uygulamaya sokmayı planladığı bazı uygulamalar ve çalışmalar olduğunu bildiren Hacıkerimoğlu, çok tartışılan hakem kararlarına yönelik olarak,dedi. Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını İstanbul'daki ofisinde ağırlayan Mustafa Hacıkerimoğlu, maçların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını da ifade etti.Hacıkerimoğlu şunları söyledi:TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç daHacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon gerek Türkfutbolu için önemli katkılar yaptığını söyledi.