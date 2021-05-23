Kafasındaki değil sahadaki maçı yönetecekler

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, hakem tartışmaları ile ilgili açık konuştu. TFF'nin yeni sezon öncesi uygulamaya sokmayı planladığı bazı uygulamalar ve çalışmalar olduğunu bildiren Hacıkerimoğlu, çok tartışılan hakem kararlarına yönelik olarak, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçıyöneten hakem görevine devam edecek" dedi. Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını İstanbul'daki ofisinde ağırlayan Mustafa Hacıkerimoğlu, maçların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını da ifade etti.
SEYİRCİYİ GÖRMEK İSTİYORUZ
Hacıkerimoğlu şunları söyledi: "Seyircifutbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribündegörmek istiyoruz. TFF olarak süreciçok iyi takip ettiğimizin bilinmesini isterim.Pandemi sürecinin durumuna göre inşallahen kısa zamanda seyirciyle bütünleşiriz."TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç daHacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon gerek Türkfutbolu için önemli katkılar yaptığını söyledi.