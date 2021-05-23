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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:25

Kazanan İzmir olacak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kazanan İzmir olacak

TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden ve 'nun finalde eşleşmesi ile, önümüzdeki sezon 'de Göztepe'nin yanı sıra bir İzmir temsilcisinin daha yer alması ve toplam sayının ikiye çıkması kesinleşti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "İzmir'imizi Süper Lig yolunda başarıyla temsil eden Altay ve Altınordu takımlarını tebrik ederim. Kazananın her ihtimalde İzmir olacağı final maçında her iki takıma da şimdiden başarılar dilerim. İki takım da kentimizin değeridir. Yaptıkları mücadele, elde ettikleri başarılar da kentimizin başarılarıdır. İş dünyası olarak, kentin tüm bileşenleriyle atılan birçok adımın, spor dünyasında da yansımalarını görmekten çok mutluyuz" dedi.

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Kazanan İzmir olacak
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