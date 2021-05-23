Kazanan İzmir olacak

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "İzmir'imizi Süper Lig yolunda başarıyla temsil eden Altay ve Altınordu takımlarını tebrik ederim. Kazananın her ihtimalde İzmir olacağı final maçında her iki takıma da şimdiden başarılar dilerim. İki takım da kentimizin değeridir. Yaptıkları mücadele, elde ettikleri başarılar da kentimizin başarılarıdır. İş dünyası olarak, kentin tüm bileşenleriyle atılan birçok adımın, spor dünyasında da yansımalarını görmekten çok mutluyuz" dedi.