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Giriş Tarihi: 23.5.2021 16:27 Son Güncelleme: 23.5.2021 16:30

Bursaspor'a geri döndü!

İHA
Pablo Batalla Bursaspor'a geri döndü!

Bursaspor'un efsane ismi , yeşil-beyazlı takımın mevcut teknik direktörü Mustafa Er'in kadrosuna dahil oldu. Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eriyor. Genç teknik adam, sözleşme konusunda ise ’nde 5 Haziran’da gerçekleşecek olan kongreyi bekliyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er, ekibini dikkat çeken bir isimle güçlendirdi. 41 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik ekibine dahil etti. Arjantinli isim, böylece ilk antrenörlük deneyimini de gerçekleştirmiş olacak. Mustafa Er'in teknik ekibinden Fazlı Tan geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Genç teknik adam, sözleşme konusunda ise Bursaspor Kulübü'nde 5 Haziran'da gerçekleşecek olan kongreyi bekliyor.

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Pablo Batalla Bursaspor'a geri döndü!
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