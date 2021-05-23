Premier Lig'e Harry Kane damgası!

Premier Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Manchester City bugün sona eren maçlardan sonra kupasına kavuştu. Aguero son kez City forması ile çıktığı lig maçında 11 dakikada 2 gol atmayı başararak lige kupa ve golle veda etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN NEFES KESEN MÜCADELELER
Premier Lig'de 3. ve 4. takımlar bugün oynanan maçlar sonrası belli oldu. Nefes kesen maçlarda Leicester City, Tottenham'a 4-2 mağlup oldu. Diğer yandan Chelsea da Aston Villa'ya yenilmesine rağmen Leicester'in puan kaybı nedeniyle ligi 4. sırada bitirmeyi garantiledi. 3. takım ise Liverpool oldu.
Chelsea'nin ligi 4. sırada bitirmesi Beşiktaş'a da Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı kazandırdı.
HARRY KANE PREMİER LİG'E DAMGA VURDU
Bu sezon Jose Mourinho ile inişli çıkışlı performans sonrası istediği başarıyı elde edemeyen Tottenham ligi 62 puanla 7. sırada tamamladı. Tottenham'dan bu sezon ayrılacağı ifade edilen Harry Kane bu sezon Premier Lig'e damga vurdu.
İngiliz oyuncu Harry Kane, bu sezon 23 gol ve 14 asistle ligde hem gol hem de asist kralı olmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde henüz kupa bulunmuyor.
AGUERO CİTY FORMASIYLA SON LİG MAÇINA ÇIKTI
Arjantinli yıldız Sergio Aguero, Manchester City formasıyla son kez lig maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu oyuna girdikten sonra 11 dakikada 2 gol atmayı başardı. Aguero son lig maçında hem gol attı hem de sezonu kupayla tamamlamış oldu.
Premier Lig şampiyonu City, bu sezon ligde en çok gol atan ve en çok pas yapan takım oldu. City, 19 maçta da kalesini gole kapatmayı başararak bu alanda da birinci takım oldu.