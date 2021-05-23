Son dakika: Adana Demirspor'dan Balotelli bombası! Başkan müjdeyi duyurdu...

TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, gözünü İtalya yıldız Mario Balotelli'ye dikti. 30 yaşındaki golcü futbolcuyla ilk teması kuran Mavi-lacivertli kulübün Başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada, Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mario Balotelli, sezonu İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Ganalı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti.
30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.
Ayrıca bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da en önemli golcüleri arasında bulunan Balotelli, milli takımla çıktığı 36 maçta 14 gol kaydetti.