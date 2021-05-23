Son dakika: Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Galatasaray'ın yanlışına düşmemeli" Falcao...

Bugünkü başarının temelinde de elindeki oyuncu grubunu en doğru şekilde kullanma gerçekçiliği yatıyor. Tabii ki en doğru zamanda. Diğer çok önemli özelliği de teknik adamlar için hayati derecede öneme sahip olan soğukkanlılık. Durumun ve anın farkında olup baskı altına girmeden doğru kararı verebilmek. Bunun da başarıda çok etkili olduğunu düşünüyorum.

Tabii ki bunların yanında camianın içinden gelmesi, Beşiktaş'ın gerçeklerine hakim olması ve arkasına aldığı büyük bir inanç ve güven duygusu da var. Hepsinin ete kemiğe büründüğü noktada kazanılan iki kupa oldu. Ben Sergen hocanın bir iki sene daha bu istikrarı sürdürdüğü takdirde Avrupa kapısının kendisine açık olduğunu düşünüyorum tabii ki A Milli Takımı'nın da."