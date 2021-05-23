Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu yerine 2 aday
Giriş Tarihi: 23.5.2021 10:43 Son Güncelleme: 23.5.2021 11:21

: 'nin yeni hocası kim olacak? İşte yerine 2 aday

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

haberi... 'de "Yeni hoca kim olacak?" sorusunun cevabı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı 'un dışında gündemde tuttuğu iki yabancı hoca belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen 'de "teknik direktör kim olacak?" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

Başkan teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE

'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

LÖW VE LABBADİA GÜNDEMDE

, takımı yabancı bir hocaya emanet etme düşüncesini de tamamen rafa kaldırmamış durumda...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

Başkanı, Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve bir diğer Alman hoca 'yı gündemde tutuyor.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

2006'DAN BERİ ALMANYA'YI ÇALIŞTIRIYOR

61 yaşındaki 1998-1999 sezonunda 'yi çalıştırmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

LABBADIA BOŞTA

55 yaşındaki ise Ocak ayında Bundesliga ekibi Hertha Berlin'den ayrılmıştı.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

Geçmişinde Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg gibi takımlar olan Labbadia şu an boşta...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

'nun takımdaki durumuna göre bu iki hocadan biriyle temasa geçilmesi planlanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

TARAFTAR DA EMRE'Yİ İSTİYOR

'nin başında 10 maça çıkan , 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

Sarı- Lacivertliler, bu maçlarda 18 gol attı, 10 gol yedi. Böylelikle ligi de 3. sırada bitirmiş oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

Takımın başına geçmesi ile beraber pozitif bir hava estiren ve ard arda gelen galibiyetlerin sonucunda taraftar da eski kaptanın kalmasını istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu dışındaki 2 aday

MERT HAKAN YENİDEN DOĞDU
Belözoğlu teknik direktör olduktan sonra birçok oyuncuyu da takıma yeniden kazandırmıştı. Taraftarın tepkisini çekmeye başlayan Mert Hakan Yandaş gibi isimleri yeniden kazandırdı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte Emre Belözoğlu yerine 2 aday
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