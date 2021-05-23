Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de "teknik direktör kim olacak?" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Başkan Ali Koç teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi Emre Belözoğlu ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.
ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE
Emre Belözoğlu'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor.
Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.
LÖW VE LABBADİA GÜNDEMDE
Ali Koç, takımı yabancı bir hocaya emanet etme düşüncesini de tamamen rafa kaldırmamış durumda...
Fenerbahçe Başkanı, Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw ve bir diğer Alman hoca Bruno Labbadia'yı gündemde tutuyor.
2006'DAN BERİ ALMANYA'YI ÇALIŞTIRIYOR
61 yaşındaki Joachim Löw 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklamıştı.
LABBADIA BOŞTA
55 yaşındaki Bruno Labbadia ise Ocak ayında Bundesliga ekibi Hertha Berlin'den ayrılmıştı.
Geçmişinde Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg gibi takımlar olan Labbadia şu an boşta...
TARAFTAR DA EMRE'Yİ İSTİYOR
Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Sarı- Lacivertliler, bu maçlarda 18 gol attı, 10 gol yedi. Böylelikle Fenerbahçe ligi de 3. sırada bitirmiş oldu.
Takımın başına geçmesi ile beraber pozitif bir hava estiren ve ard arda gelen galibiyetlerin sonucunda taraftar da eski kaptanın kalmasını istiyor.
MERT HAKAN YENİDEN DOĞDU
Belözoğlu teknik direktör olduktan sonra birçok oyuncuyu da takıma yeniden kazandırmıştı. Taraftarın tepkisini çekmeye başlayan Mert Hakan Yandaş gibi isimleri yeniden kazandırdı.