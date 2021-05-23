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Giriş Tarihi: 23.5.2021 15:40 Son Güncelleme: 23.5.2021 15:45

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YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'i imzaya getiriyor! Cornelius olmazsa rota Carlos Bacca

Başkanı ’nun her konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladığı ve bu hafta içerisinde Trabzon’a getirilecek. Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, Gervinho ile 2 yıllık sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. için gelişmeler sürerken, transferin gerçekleşmemesi durumunda ise ilk durak olacak.

Trabzonspor'da uzun zamandır süren transfer çalışmalarında imza aşamasına geçilmesi planlanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamada anlaştıklarını duyurduğu, Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. İki tecrübeli oyuncuyu da bu hafta içerisinde Trabzon'a getirmeyi planlayan bordo-mavili idareciler, burada düzenlenecek olan imza töreninin ardından futbolculara yeni sezon planlamasını tebliğ edecek. Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, Gervinho ile 2 yıllık sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

CORNELIUS DA İTALYA SEFERİNE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Bu arada İtalya Serie A Ligi'nde dün akşam son karşılaşmalarına birlikte ilk 11'e çıkan Gervinho ve Cornelius, Parma'ya veda etti. Bordo-mavili takımın yetkilendirdiği menajer Parma'nın Sampdoria deplasmanında 3-0 kaybettiği maçı da yerinde takip etti. Gervinho'nun imzasını alan menajer bu hafta içerisinde Gervinho ve Bruno Peres için İtalya'da kalkması planlanan uçağa Cornelius'u da yetiştirmek istiyor.

CORNELIUS OLMAZSA CARLOS BACCA
Yönetimin son yaptığı teklife çeşitli bonuslar eklemesi ve bu transfer için oldukça ısrarcı olması nedeniyle karar verme aşamasında olan Corneilus'un ve Parma'nın şartları onaylamaması durumunda ilk durak Carlos Bacca olacak. Villarreal ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu için de nabız yoklamaya hazırlanan yönetim Cornelius'un onayını beklemeden de bu transferi sonuçlandırabilir.

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Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'i imzaya getiriyor! Cornelius olmazsa rota Carlos Bacca
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