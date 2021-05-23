CORNELIUS OLMAZSA CARLOS BACCA

Yönetimin son yaptığı teklife çeşitli bonuslar eklemesi ve bu transfer için oldukça ısrarcı olması nedeniyle karar verme aşamasında olan Corneilus'un ve Parma'nın şartları onaylamaması durumunda ilk durak Carlos Bacca olacak. Villarreal ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu için de nabız yoklamaya hazırlanan yönetim Cornelius'un onayını beklemeden de bu transferi sonuçlandırabilir.