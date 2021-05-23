Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'i Trabzon'a getiriyor!

GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A

Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.

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