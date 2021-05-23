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Giriş Tarihi: 23.5.2021 15:13 Son Güncelleme: 23.5.2021 15:14

Gervinho ve Bruno Peres'i 'a getiriyor!

DHA
Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'i Trabzon'a getiriyor!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan 'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi 'a gelecek. Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.

Transfer çalışmalarına sezon biter bitmez başlayan Trabzonspor, anlaşmaya vardığı iki yıldızına kavuşuyor. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek.

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Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Peres'e emanet edecek.

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İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.

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GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A

Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.

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Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'i Trabzon'a getiriyor!
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