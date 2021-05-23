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Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:15

yöneticisi 'nun babası hayatını kaybetti

AA
Trabzonspor yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun babası hayatını kaybetti

Kulübü Genel Sekreteri 'nun babası hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Genel sekreterimiz ve divan üyemiz Ömer Sağıroğlu'nun babası divan üyemiz Osman Sağıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'na başsağlığı, merhum Osman Sağıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Osman Sağıroğlu'nun cenazesinin bugün saat 15.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.

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Trabzonspor yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun babası hayatını kaybetti
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