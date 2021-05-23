Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen Bordo-Mavililer'in, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi. Eski oyuncusu Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren ve Parma'dan da Andreas Cornelius ile temaslarına devam eden Karadeniz ekibinin, Brezilya pazarına da açıldığı ifade edildi.