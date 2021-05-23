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Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:25

’a Brezilya'dan golcü:

DHA
Trabzonspor’a Brezilya'dan golcü: Yuri Alberto

Özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan ’un, Serie A ekiplerinden Internacional forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı golcü 'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen Bordo-Mavililer'in, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi. Eski oyuncusu Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren ve Parma'dan da Andreas Cornelius ile temaslarına devam eden Karadeniz ekibinin, Brezilya pazarına da açıldığı ifade edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS
Trabzonspor'un, Brezilya Serie A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Trabzonspor’a Brezilya'dan golcü: Yuri Alberto
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