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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:47 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:55

kalesini gole kapattı! Avrupa'da en az gol yiyen takım...

DHA
A Milli Takım kalesini gole kapattı! Avrupa'da en az gol yiyen takım...

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8’inde kalesini gole kapatarak, 55 ülke arasında birinci oldu. Türkiye ayrıca, FIFA Dünya Sıralaması’nda ilk sırada yer alan Belçika ile birlikte 3 golle elemelerinde en az gol yiyen takım unvanını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre; EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım, eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8'inde gol yemeyerek elemelere katılan 55 ülke arasında ilk sırada yer aldı.

Ay Yıldızlılar yine eleme sürecinde FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk sırada yer alan Belçika ile birlikte 3 golle EURO 2020 elemelerinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı.

Ayrıca A Milli Takım tarihinde ilk kez galibiyet ve mağlubiyet sayılarında eşit durumda. Oynadığı 589 maçın 224'ünü kazanan Türkiye, 224'ünü ise kaybetti. Ay Yıldızlıların oynadığı 141 maç berabere sonuçlandı.

Toplamda 785 gol atan Türkiye, kalesinde 842 gol gördü.

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A Milli Takım kalesini gole kapattı! Avrupa'da en az gol yiyen takım...
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