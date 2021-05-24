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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Acil 60 milyon TL aranıyor

Acil 60 milyon TL aranıyor

40 milyon TL vergi borcunun yanı sıra ve ’ın ödemeleri nedeniyle sarıkırmızılılar, 60 milyon TL kaynak bulmak zorunda

Ağustos ayına kadar 270 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın öncelikle 60 milyon TL bulması gerek. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık sözleşme konusunda her konuda anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferlerine lisans çıkartamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 40 milyon TL'ye yakın vergi borcunu transfer dönemi açılınca kapatması gereken sarı-kırmızılılar, ayrıca eski teknik deriktörü Igor Tudor'a 850 bin dolar, Oğulcan Çağlayan transferinden dolayı da 1.2 milyon Euro tazminat ödemek zorunda. Acil 60 milyon TL arayan sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemine sıkıntıyla girdi.

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Acil 60 milyon TL aranıyor
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