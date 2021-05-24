Acil 60 milyon TL aranıyor

Ağustos ayına kadar 270 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın öncelikle 60 milyon TL bulması gerek. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık sözleşme konusunda her konuda anlaşan sarı-kırmızılı kulüp,40 milyon TL'ye yakın vergi borcunu transfer dönemi açılınca kapatması gereken sarı-kırmızılılar, ayrıca eski teknik deriktörü, Oğulcan Çağlayan transferinden dolayı da 1.2 milyon Euro tazminat ödemek zorunda.