Akhisarspor'dan küme düşme kaldırılsın çıkışı

Akhisarspor da çağrıyı kulübün resmi sosyal medya sayfalarından paylaştı. Akhisarspor gibi yine 1. Lig'den düşen Ankaraspor ile 2. Lig'e veda eden Elazığspor gibi kulüpler de çağrıyı kendi sayfalarından tekrarladı. Ancak Futbol Federasyonu'na yapılan küme düşmenin tekrar ertelenmesi çağrısı sosyal medyada birçok kulüp taraftarından destek değil tepki aldı. Akhisar, 2019'da da Süper Lig'den düşmenin acısını yaşamıştı.