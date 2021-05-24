Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Akhisarspor'dan küme düşme kaldırılsın çıkışı
Giriş Tarihi: 24.5.2021 11:38

'dan küme düşme kaldırılsın çıkışı

DHA
Akhisarspor'dan küme düşme kaldırılsın çıkışı

'den 2. Lig'e düşen , küme düşmenin 1 yıl daha kaldırılmasıyla ilgili kampanyaya katıldı.

Bir sosyal medya sayfası tarafından başlatılan kampanyada Süper Lig, 1. Lig ve diğer alt liglerden düşen takımların logoları paylaşılıp koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle geçen sezon olduğu gibi tüm liglerde küme düşmenin 1 sene daha ertelenmesi istendi.

Akhisarspor da çağrıyı kulübün resmi sosyal medya sayfalarından paylaştı. Akhisarspor gibi yine 1. Lig'den düşen Ankaraspor ile 2. Lig'e veda eden Elazığspor gibi kulüpler de çağrıyı kendi sayfalarından tekrarladı. Ancak Futbol Federasyonu'na yapılan küme düşmenin tekrar ertelenmesi çağrısı sosyal medyada birçok kulüp taraftarından destek değil tepki aldı. Akhisar, 2019'da da Süper Lig'den düşmenin acısını yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da şampiyonluk gecesi skandal Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kararı! 'Kral'dan kafa karıştıran paylaşımlar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"
Son dakika: ‘Bizim Çocuklar’ PSG’nin tahtını yıktı! Burak Yılmaz’ın golü Lille’e şampiyonluğu getirdi…
Esnafa 3000 ve 5000 TL hibe desteği... Kimler yararlanacak ve nasıl başvurulacak?
Son dakika | Borcu olana kaçmaz fırsat: 200 milyarlık yeni hamle
Son dakika: Kamu çalışanlarının maaş zamları belli oluyor
Fransa'dan tepki çeken karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yer vermedi...
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Son dakika | Piyasalarda Elon Musk spekülasyonu! İşte son durum
Pilot eşini uçuşta sanıyordu... Yakaladığı fotoğrafla yasak aşkı ortaya çıkardı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor'dan küme düşme kaldırılsın çıkışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA