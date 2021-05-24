Ayrılık bize çok iyi geldi

Beşıktaş'la 3. şampiyonluğunu yaşayan Oğuzhan Özyakup, çifte kupalı sezonu değerlendirdi. 28 yaşındaki yıldız, "Bu seneki şampiyonluğun anahtarı aile ortamıydı. Hollanda'ya (Feyenoord) gidip gelmem iki taraf için de iyi oldu. Orayagittikten sonra burada ne kadarsevildiğimi ve özlendiğimi gördüm. Diğer takımlarda benim yaşadığımın daha azını yaşayan oyuncuların nasıl tepkiler verdiğini gördük. Bu kulüpiçin verdiklerim çok fazla. Ben işçiyim.Hollanda'ya gittim, orada günügününe paranız yatıyor. Pazaradenk gelince cumadan yatıyor. Busezon bu süreç iyi yönetildi. Biz de elimizi taşın altına koyduk" dedi.