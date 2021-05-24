Ayrılık bize çok iyi geldi

3. şampiyonluğunu yaşayan Oğuzhan Özyakup, çifte kupalı sezonu değerlendirdi. 28 yaşındaki yıldız, "Bu seneki şampiyonluğun anahtarı aile ortamıydı. Hollanda'ya (Feyenoord) gidip gelmem iki taraf için de iyi oldu.Diğer takımlarda benim yaşadığımın daha azını yaşayan oyuncuların nasıl tepkiler verdiğini gördük.Biz de elimizi taşın altına koyduk" dedi.