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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Ayrılık bize çok iyi geldi

Ayrılık bize çok iyi geldi
Beşıktaş'la 3. şampiyonluğunu yaşayan Oğuzhan Özyakup, çifte kupalı sezonu değerlendirdi. 28 yaşındaki yıldız, "Bu seneki şampiyonluğun anahtarı aile ortamıydı. Hollanda'ya (Feyenoord) gidip gelmem iki taraf için de iyi oldu. Oraya gittikten sonra burada ne kadar sevildiğimi ve özlendiğimi gördüm. Diğer takımlarda benim yaşadığımın daha azını yaşayan oyuncuların nasıl tepkiler verdiğini gördük. Bu kulüp için verdiklerim çok fazla. Ben işçiyim. Hollanda'ya gittim, orada günü gününe paranız yatıyor. Pazara denk gelince cumadan yatıyor. Bu sezon bu süreç iyi yönetildi. Biz de elimizi taşın altına koyduk" dedi.

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Ayrılık bize çok iyi geldi
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