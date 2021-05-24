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Giriş Tarihi: 24.5.2021 21:38 Son Güncelleme: 24.5.2021 21:43

'dan Türkiye'ye mesaj! "Selamlar yolluyoruz..."

AA
Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye mesaj! Selamlar yolluyoruz...

Ligue 1'de formasıyla şampiyonluğa ulaşan milli futbolcumuz , şampiyonluk kutlamalarında Türkiye'ye mesaj gönderdi. Lille'in şampiyonluğunda en çok katkısı bulunan isimlerden birisi olan Burak, "Çok gururluyuz, ülkemize çok selamlar yolluyoruz." diye konuştu.

Sezon başında transfer olduğu Lille formasıyla Fransa'da PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, şampiyonluğa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." diye Burak, şehir merkezinde takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın ve insanların sevgisinin çok güzel olduğunu belirtti.

Türk bayrağını yanından ayırmaması konusunda, "Tabii ki biz Türk'üz, Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ve takımdaki başarısına ilişkin, "Sağ olsunlar. Güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu.

LİLLE TARAFTARINDAN YUSUF YAZICI SEVİNCİ

Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı "Y" harfiyle sevinçlerini yaşadı.

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Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye mesaj! "Selamlar yolluyoruz..."
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