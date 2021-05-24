Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye mesaj! "Selamlar yolluyoruz..."

Türk bayrağını yanından ayırmaması konusunda, "Tabii ki biz Türk'üz, Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ve takımdaki başarısına ilişkin, "Sağ olsunlar. Güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz." şeklinde konuştu.