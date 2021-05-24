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Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:25 Son Güncelleme: 24.5.2021 14:26

transfer listesinde… Londra ekibi onu istiyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cengiz Ünder transfer listesinde… Londra ekibi onu istiyor!

Pandeminin zorlu koşulları ve taraftarsız geçen sezonun ardından Avrupa’da 2020-21 sezonu sona erdi. Takımlar, yaz transfer dönemine girmeye hazırlanırken iddialar da gündeme gelmeye başladı. ’de kiralık olarak forma giyen Milli futbolcumuz , bu sezon ligde hayal kırıklığı yaratan Londra ekibinin transfer listesinde olduğu söylendi. İşte o takım ve detaylar...

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamayan Arsenal ligi 7. sırada tamamladı. 2021-22 sezonun iyi bir kadroyla başlangıç yapmak isteyen Londra ekibi takımını güçlendirmek istiyor. Teknik Mikel Arteta'nın transfer listesinde kimlerin olduğu merak ediliyor.

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaratan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finalde Villarreal'e elendi ve Avrupa kupalarına kalma şansını da yitirdi.

MEVCUT OYUNCULARI ELİNDE TUTABİLECEK Mİ?

Mevcut kadrosunu elinde tutmak da endişeli olan Arteta, takımın yıldızları olan Norveçli Odeegard ve İspanyol Dani Ceballos'un takımda kalacağından emin değil. Bu yüzden takımda bir revizyon olacağın bekleniyor. İngiliz The Mirror gazetesi, Arsenal'in transferler listesi için iddialarda bulundu.

ARSENAL, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR!

The Mirror, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Arsenal'in transfer listesinde olduğunu ifade etti. Cengiz Ünder 2017 yılında Roma'ya transfer oldu ve orada parlayan genç bir yıldız haline geldi. Fakat geçen sezon Roma'da 13 maça çıkan Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralandı.

Fakat Tuttomercato'ya göre Cengiz Ünder'i Arsenal'den başka Milan ve Dortmund istiyor. Cengiz, 3 milyon euro ile Leicester City'e kiralık gitmişti. Milli futbolcu bu sezon Leicester City ile 9 maça çıktı ve sadece 2 asist yapabilidi. Henüz golle tanışmadı. Cengiz'in piyasa değeri şu an 20 milyon euro bandında.

ARSENAL'İN SAVUNMA HATTINA MİLENKOVİC

Arsenal savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Gazetta dello Sport'a göre, Fiorentina'da forma giyen Milenkovic'i de savunmaya istediği iddia edildi. Milenkovic'i Manchester United'ın da istediği ifade ediliyor. Fiorentina'nın oyuncu için 38 milyon Euro istediği iddia edilmişti fakat İtalyan ekibi Milenkovic için 21 milyon Euro üzerinde teklif yapan takıma sıcak bakacağını açıklamıştı.

FORVETE TAMMY ABRAHAM

Arsenal forvet hattını da güçlendirmek istiyor. İddialara göre Chelsea'nin forveti genç Tammy Abraham transfer listesinde. Eski İngiliz oyuncu Trevor Sinclair'e göre Arsenal Abraham'ı takıma katak istiyor. Teknik direktör Tuchel'in 23 yaşındak Abramah'ı gözden çıkardığı söyleniyor. Sinclair, Lacazette'nin yaşlandığını ve daha genç bir oyuncunun takıma katılması gerektiğini söyledi.

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