Cengiz Ünder transfer listesinde… Londra ekibi onu istiyor!

Fakat Tuttomercato'ya göre Cengiz Ünder'i Arsenal'den başka Milan ve Dortmund istiyor. Cengiz, 3 milyon euro ile Leicester City'e kiralık gitmişti. Milli futbolcu bu sezon Leicester City ile 9 maça çıktı ve sadece 2 asist yapabilidi. Henüz golle tanışmadı. Cengiz'in piyasa değeri şu an 20 milyon euro bandında.