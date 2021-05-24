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Giriş Tarihi: 24.5.2021 11:30 Son Güncelleme: 24.5.2021 11:30

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Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf'a veda etti

Almanya 2. Ligi'nde forması giyen , takımına veda etti. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden , ve 'in transfer gündeminde. 'la birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan 27 yaşındaki golcünün kariyerini 'de sürdürmesi bekleniyor. İşte detaylar...

A Milli Takımımızın önemli isimlerinden biri olan Kenan Karaman, kulübü Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdı. Yaklaşık 1 ay sonra kontratı bitecek olan ve serbest futbolcu statüsüne geçecek deneyimli golcü, sosyal medya hesabından Alman ekibine veda etti.

Almanya 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinin radarında. İstanbul temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in takibinde olan Kenan'ın yeni adresinin Türkiye olacağı belirtiliyor. Kenan'ın Beşiktaş'a daha yakın olduğu gelen haberler arasında.

Kenan Karaman'ın ter döktüğü Fortuna, Almanya 2. Ligi'ni 56 puanla 5. sırada tamamladı. 28 maçta forma giyen Kenan, 7 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Kenan Karaman, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şenol Güneş'in ilk 11'de şans verdiği deneyimli futbolcu, EURO 2020 için açıklanan 30 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Büyük bir sürpriz ya da sakatlık olmazsa Kenan Karaman, EURO 2020 için açıklanacak 26 kişilik ekipte de yer alacak ve ülkemizi temsil edecek.

Golcü oyuncunun yeni takımına EURO 2020'den önce mi imza atacağı yoksa turnuvanın bitmesini mi bekleyeceği ise merak ediliyor.

Kenan Karaman veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Hoşça kal deme vakti. Kariyerime başka bir takımda devam edeceğim. Tüm taraftarlara, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim...

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Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf'a veda etti
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