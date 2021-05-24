Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertliler'de santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve Sarı-Lacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.