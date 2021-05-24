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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:40 Son Güncelleme: 24.5.2021 16:42

başkan adayı projelerini anlattı! "2 sponsor ile anlaştık"

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas projelerini anlattı! 2 sponsor ile anlaştık

, 19 Haziran'da seçime gidecek ve kulübün yeni başkanı belli olacak. Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olan isimlerden , A Para canlı yayınında seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Projelerine dair konuşan Elmas, 2 sponsor ile ön anlaşma yaptıklarını, bunlardan birinin uluslararası bir firma olduğunu ve stat isim hakkı konusunda bu şirketle ön anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Galatasaray'da gözler seçime çevrildi. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler pandemi sebebiyle 19 Haziran'a ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seçimlerin yapılmasında herhangi bir engel oluşmazsa, sarı-kırmızılı takımın yeni başkanı 19 Haziran'da belli olacak. Başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, A Para'da canlı yayın konuğu oldu ve projelerini anlattı.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Ekibimi seçerken Galatasaray'ın en zor dönemin olduğunu söyledim. Çözmemiz gereken çok fazla sorun var. Sorunları biliyoruz, çözümler getirecek ciddi projeler hazırladık.

Dijitalleşmeye çok ciddi önem veriyoruz. Bu konuda rakiplerimizin önüne geçmeyi planlıyoruz. Emlak projelerimiz de var. Kemerburgaz'la ilgili planlarımız da hazır. Göreve geldiğimiz zaman 1 ay içinde düğmeye basacağız. TT Stadı'nın yanına basketbol salonu yapacağız.

Geçmiş dönemde verilen sözlerin tutulmaması taraftarlarımızda güven kaybına sebep oldu. Biz tutamayacağımız sözleri vermiyoruz.

2 sponsorla ön anlaşma yaptık, projelerimizin kaynakları hazır ancak göreve gelmediğimiz için şu aşamada söylememiz doğru olmaz. Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı.

Rakip takımlarla bizim takıma verilen kararlar arasındaki farklar ortada. Taraftarlarımız isyan etmekte haklı. Federasyon yönetemiyor. Kulüpler Birliği, TFF'den memnun değil, acilen doğru bir yönetim biçimi gelmeli."

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Galatasaray başkan adayı Burak Elmas projelerini anlattı! "2 sponsor ile anlaştık"
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