Galatasaray başkan adayı Burak Elmas projelerini anlattı! "2 sponsor ile anlaştık"

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Ekibimi seçerken Galatasaray'ın en zor dönemin olduğunu söyledim. Çözmemiz gereken çok fazla sorun var. Sorunları biliyoruz, çözümler getirecek ciddi projeler hazırladık.

Dijitalleşmeye çok ciddi önem veriyoruz. Bu konuda rakiplerimizin önüne geçmeyi planlıyoruz. Emlak projelerimiz de var. Kemerburgaz'la ilgili planlarımız da hazır. Göreve geldiğimiz zaman 1 ay içinde düğmeye basacağız. TT Stadı'nın yanına basketbol salonu yapacağız.

Geçmiş dönemde verilen sözlerin tutulmaması taraftarlarımızda güven kaybına sebep oldu. Biz tutamayacağımız sözleri vermiyoruz.

2 sponsorla ön anlaşma yaptık, projelerimizin kaynakları hazır ancak göreve gelmediğimiz için şu aşamada söylememiz doğru olmaz. Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı.

Rakip takımlarla bizim takıma verilen kararlar arasındaki farklar ortada. Taraftarlarımız isyan etmekte haklı. Federasyon yönetemiyor. Kulüpler Birliği, TFF'den memnun değil, acilen doğru bir yönetim biçimi gelmeli."